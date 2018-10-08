亞運英雄暨國慶花車大遊行 好康、路線看這邊

羽球男單一哥周天成(見圖)等中華健兒，在今年亞運為國爭光，41位奪牌選手將出席國慶日當天「台灣共好 有你真好」亞運台灣英雄暨國慶花車大遊行，接受民眾喝采。(資料照/中華奧會提供)

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中時電子報
／綜合報導
亞運英雄暨國慶花車大遊行路線圖。(中華文化總會提供)

這星期三是雙十國慶日，為了替在雅加達亞運為國爭光的中華健兒們喝采，今年國慶系列活動，會在10日上午舉辦「台灣共好 有你真好」亞運台灣英雄暨國慶花車大遊行，邀請亞運奪牌選手、教練、防護員、廚師參加，跟24輛國慶主題花車一同遊行，接受民眾喝采。

中華文化總會今天公布遊行宣傳影片及遊行路線，國慶籌備委員會處長曹守全表示，延續去年國慶花車遊行，加上今年亞運選手成績優異，特別邀請亞運英雄們到國慶場合接受國人歡呼、致意，遊行車隊規劃由亞運選手領軍，帶領國慶花車車隊，精彩慶祝國慶日。

文化總會副秘書長李厚慶透露，今年的國慶花車大遊行將在10日上午11點40分於愛國西路小南門出發，途經中華路、衡陽路、重慶南路、襄陽路、館前路「英雄谷」，隨後右轉忠孝西路進入中山南路、抵達中正紀念堂，全長3公里。

李厚慶補充，遊行最大亮點是車隊抵達中正紀念堂後，會重返館前路「英雄谷」，屆時兩側會噴發紀念紙花，西門捷運站4號出口及館前路英雄谷，也會免費發放「台灣共好限量小旗幟」。

中華奧會副秘書長宋守智指出，今年亞運奪金選手很年輕，相信兩年後東京奧運，這批奪牌選手有機會再度為國爭光，經過初步統計，包括射擊金牌選手呂紹泉、林穎欣，羽球男單銀牌周天成、體操銅牌陳智郁等，預計有45名亞運奪牌選手、5位教練參加亞運台灣英雄暨國慶花車大遊行。

今年遊行車隊較去年規格更高，台北市政府警察局交通警察大隊出動5輛重型機車，憲兵快速反應連出動6輛重機車，北一女中動員百人編排樂儀隊打頭陣，亞運金、銀牌選手搭乘國防部提供的6輛悍馬車，銅牌選手乘坐2輛國防部中型戰術輪車，以及1輛觀光巴士，加上24輛國慶主題花車，陣容相當龐大。

(中時電子報)

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