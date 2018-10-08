金門推貼心「青創貸款」 利息由縣府全額補貼

金門縣府今（8）日宣布與財團法人中小企業信用保證基金、地區4家承貸金融機構合作推出特色「青創貸款」。（李金生攝）

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金門縣府今（8）日宣布與財團法人中小企業信用保證基金、地區4家承貸金融機構合作推出特色「青創貸款」，符合金門縣青創申請資格規定者，貸款利息由縣府全額補貼，做創業青年最有力靠山和貼心朋友。

縣府表示，為落實陳福海縣長重視地區青年創業及中小企業發展的施政理念，特與財團法人中小企業信用保證基金及地區4家承貸金融機構包括金門縣信用合作社、臺灣銀行、臺灣土地銀行及臺灣中小企銀共同推出「金門縣中小企業及青年創業信用保證融資貸款」。

這項貸款有7大特色：（1）貸款信用保證成數最高9成。（2）額度100萬元以下由承貸金融機構評估審查，大幅簡化申請作業流程。（3）廢除申貸金額以資本額或出資額為上限之規定。（4）放寬設籍登記（刪除須設籍登記2年以上之規定）及年齡規定（由23-45歲放寬為20-45歲）。（5）行業別限制也大幅放寬予連鎖、加盟店業者申請。（6）貸款年限最長7年(含本金寬限期最長2年)。（7）符合金門縣青創申請資格規定者，貸款利息由縣府府全額補貼。

縣府評估，本階段將可創造最高新臺幣4億元之信用保證融資總金額，提供有需求的青年朋友及中小企業夥伴進行申貸，可解決以往向金融機構貸款時常見的擔保品或保證人資力不足的問題，日後也將視實際核貸需求擴充規模。

相關問題可逕洽財政處電話專線：082-318823#62212。

(中時 )

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