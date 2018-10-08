台中亞緻大飯店舉辦「惡鬼修女 詛咒降臨」萬聖派對

「惡鬼修女 詛咒降臨」期間限定菜單，主廚推出4款萬聖節主題套餐。（圖／台中亞緻）

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台中亞緻大飯店舉辦「惡鬼修女 詛咒降臨」萬聖派對。（圖／台中亞緻）

萬聖節即將到來，台中多家飯店業者開始搞鬼！其中，亞緻大飯店29樓忘廊Lounge ONE以電影「鬼修女」為主題，將於10/26-10/31舉辦「惡鬼修女 詛咒降臨」萬聖派對，活動期間推出主題餐點及限定調酒；10/26及10/27首2日更派出鬼修女及邪惡教宗在現場穿梭、互動，還有live band整晚不間斷演出。

亞緻大飯店表示，「惡鬼修女 詛咒降臨」期間限定菜單，主廚推出4款萬聖節主題套餐，例如「人皮面具」將口感鹹香的生火腿擬真為人臉，加上手工眼球米飯糰，十足鬼怪驚喜感；「蛆蟲墳墓」使用黑白兩色義大利麵，融合鮮味蝦醬及多種海鮮，外觀像是長滿蠕動的蛆蟲般驚悚，是一道驚艷味蕾、也驚悚視覺的創意料理。

「人體地圖」融合中西風味，將食材創意擺盤為人體形狀，雙手為略帶焦香的西式碳烤肋排，內臟則使用香氣十足、先滷後炸過的台式經典滷味炸米腸、鴨胗和大腸頭等精選食材呈現，不僅富有趣味，更是下酒的最好選擇。

「惡鬼修女 詛咒降臨」萬聖節主題派對在live band演出的同時，凡點用萬聖節指定組合套餐，即可參加「你敢碰我嗎？」恐怖箱遊戲，有機會獲得羅格壞傢伙愛爾啤酒及萬聖特調shot，吸引民眾挑戰勇氣與考驗運氣。

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