【婚禮直擊】周遊披長紗當女王 賈靜雯送巨型花籃

李朝永和阿姑秀56克拉紅寶石項鍊。（洪秀瑛攝）

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婚禮現場。（林彥君攝）
婚禮現場。（林彥君攝）
阿姑女王裝扮。（林彥君攝）
阿姑女王裝扮。（林彥君攝）
右為賈靜雯送花。（林彥君攝）

81歲資深製作人周遊（阿姑）與70歲的導演老公李朝永結婚近40周年，2人走過婚變波折，今晚在大直典華婚宴會館舉辦紅寶石婚，席開120桌，彌補當年只登記沒宴客心願。演藝圈、政商界等雲集，會上邀來前總統馬英九、前副總統呂秀蓮、前台中市長胡志強見證。

伴郎團包括林義雄、石峰、劉尚謙、關聰及孟飛，伴娘團包括素珠、紀露霞、吳敏、王滿嬌、張琍敏等；花童團湊齊《飛龍在天》班底江宏恩、黃維德、李沛綾（原名李佩怡）等，韓瑜及賈靜雯果然沒來。

阿姑找來王永慶女婿、知名設計師方國強為她打理造型，預計換3套禮服。今晚她穿一襲桃紅色透視效果晚禮服帶長紗，高跟鞋超高，媒體誇她像小公主，周遊故意賭氣說，「我不要叫小公主，因為有人叫他小王子」，暗指這個名詞是之前介入她婚姻的小三、68歲獅嬤用的。

阿姑和李朝永手牽手受訪，問她會不會緊張，嬌嗔「哎唷」，露出嬌羞表情，李朝永說她緊張到手都是冰涼的，「總算是圓了夢，彌補遺憾」，李朝永說「當年兩人在一起時各自有家庭，不方便，現在孫子都有了，辦一個盛大的宴會，幫她圓夢，讓大家祝福」。

阿姑誇李朝永貼心，昨晚還幫她敷面膜，要她早點睡覺，但李朝永自己為桌席座位忙到凌晨2、3點，阿姑嬌羞抱怨「我要怎麼睡，我也是2點多才睡」。

賈靜雯和韓瑜都沒到，但賈送了巨型花籃，韓瑜包了禮金，李朝永安慰阿姑，許多好友從世界各國來，不需要介意。阿姑說100多桌酒席錢是乾女兒林思涵包辦，自己沒花什麼錢。

(中時 )

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