巴拉圭移民局長傳性騷我女翻譯官？移民署：文化差異誤會一場

示意圖（達志影像/shutterstock提供）

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目前南美洲與我國唯一邦交國巴拉圭，日前該國移民局長Julian A.Vega前來台灣出席內政部移民署上周舉辦為期8天的「2018年標竿學習計畫」，竟傳出涉嫌對我女翻譯官「性騷」疑雲，這名女翻譯官已於上周五下午到北檢正式提告，全案正由檢警調查中，晚間移民署發佈新聞，指出有關報導巴國移民局長來訪期間性騷擾我國隨行女翻譯一事，緣起於雙方文化差異，對彼此之行為舉止，因認知不同，導致誤會，現業經雙方當事人溝通後已誤會冰釋。

巴拉圭移民局局長被指性騷 雙方認誤會 和解撤告

據《蘋果》即時報導，「2018年標竿學習計畫」，邀請了8國、12名移民官，其中。巴拉圭移民局局長Julian A.Vega更是此次計畫各國代表最高層級之官員，為了協助Vega在台行程，移民署特別從台北服務站借調一名會講西班牙文的女助理員當隨行翻譯，Vega與女助理員互動過程中，讓女助理員覺得受了委屈、被性騷擾，不忍受辱已於上周向警方報案，目前案件由檢警調查中。

晚間移民署則發新聞稿，指傳聞「性騷」風波是兩國間文化差異，雙方誤會一場，全文如下：

有關報導巴國移民局長來訪期間性騷擾我國隨行女翻譯一事，緣起於雙方文化差異，對彼此之行為舉止，因認知不同，導致誤會，現業經雙方當事人溝通後已誤會冰釋。

移民署表示，為增進各國移民官經驗交流，特舉辦「2018年標竿學習計畫」，期間因有各國語言需求，故請具語言專才之人員隨行翻譯。案內隨行女翻譯非資深同仁，因對各國文化不甚熟悉，後經解釋，業已釋懷。本案請大家尊重當事人隱私權，以免對雙方當事人造成傷害。

(中時電子報)

文章來源：巴拉圭移民局局長被指性騷 雙方認誤會 和解撤告

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