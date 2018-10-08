相隔9年又忘詞！小豬自嘲向子弟兵C.T.O學習

C.T.O出道僅四個月即登國際盛會演出。（創造力娛樂提供）

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C.T.O出道僅四個月即登國際盛會演出。（創造力娛樂提供）
小豬（後排右4）相隔9年再登亞洲音樂節開唱。（創造力娛樂提供）

羅志祥（小豬）日前率男團子弟兵C.T.O登第15屆亞洲音樂節（Asia Song Festival），兩組人馬分別於2、3日開唱，9年前曾參與第6屆演出的小豬，因求好心切發生唱錯〈鬧翻天〉歌詞插曲，小豬事後懊惱表示，「9年前來也唱錯，今年也錯……」，不忘稱讚C.T.O表現比自己好，小豬笑說：「這次他們贏我，因為我忘詞了，我會跟他們好好學習。」

小豬除了率僅出道四個月的C.T.O一同參與活動，同時更時隔9年與Super Junior利特再次站上同一舞台，小豬早前曾跟秀智及孫佳人合作，聊起未來還會想與誰合作？他立刻點名主持人Super Junior的隊長利特，正在一旁準備的利特隨即上前以中文說出「羅志祥，好久不見！你好！謝謝」，兩人還一起唱跳〈Sorry Sorry〉，兩大男神時隔9年攜手演出，high爆全場。

C.T.O首日以同名曲震撼開場，精彩演出獲滿堂彩，完成演出隔天，小豬特別起個大早陪C.T.O去吃生章魚，還到一旁的遊樂園玩，難得聚在一起的時光猶如戶外教學般歡樂，C.T.O團員仕偉因為不敢玩海盜船，還被其他團員扛到船上，小豬安慰他說：「歡迎來到創造力，以後還有更多的挑戰呢！」

(中時 )

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