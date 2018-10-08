新竹》鄭朝方跨黨派 反對電子遊藝場設在縣治特區

2018年10月08日 19:38 中時 莊旻靜

「守護竹北、拒絕電子遊藝場！」民進黨新竹縣長參選人鄭朝方，8日與同黨、無黨籍縣議員參選人等，針對近日竹北市電子遊藝場議題發聲，並簽署承諾署，反對電子遊藝場設置於竹北市縣治區。

鄭朝方8日與民進黨新竹縣議員參選人張珈源、王誠緯，及與無黨籍縣議員參選人林祺軒等，在全國家長團體聯盟副理事長蔡惇敘與多名家長見證下，表達捍衛教育環境立場。

鄭朝方指出，縣府上月核准將成電子遊藝場的建物建照，但該處離學校不遠，還在學區內，在孩子上、下學步行範圍內，如果出入的人太複雜，「這一條孩子每天必經之路還安全嗎？」

張珈源身為3個孩子的爸爸，他認為新竹縣應設立自治條例，包含地點、法規等都要有明確規定。王誠緯表示，縣府一邊依法行政，一邊道德勸說，但真能勸退嗎？林祺軒指出，電子遊藝場距離學校僅350公尺，如同遊走在法規邊緣。

蔡惇敘則表示，電子遊藝場設在學童上學必經之路，「誘惑太大了」，現今查到使用毒品最小年紀是國小5年級，家長不希望電玩業者就在學區附近。鄭朝方串連跨黨派議員參選人站出來，簽署當選後杜絕電子遊藝場進入縣治特區內，這也將是他未來若當選在上任後，將此案例列為優先落實的政見的承諾書，呼籲所有新竹縣參選人，應不分黨派、顏色，一起為孩子的未來發聲。

(中時 )