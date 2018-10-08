新竹》鄭朝方跨黨派 反對電子遊藝場設在縣治特區

民進黨新竹縣長參選人鄭朝方（中）8日與同黨縣議員參選人王誠緯（左一）、張珈源（右二），及無黨籍縣議員參選人林祺軒（右一）等人，簽署承諾書，堅守反對電子遊藝場進入縣治特區立場。（莊旻靜）

友善列印
中時

「守護竹北、拒絕電子遊藝場！」民進黨新竹縣長參選人鄭朝方，8日與同黨、無黨籍縣議員參選人等，針對近日竹北市電子遊藝場議題發聲，並簽署承諾署，反對電子遊藝場設置於竹北市縣治區。

鄭朝方8日與民進黨新竹縣議員參選人張珈源、王誠緯，及與無黨籍縣議員參選人林祺軒等，在全國家長團體聯盟副理事長蔡惇敘與多名家長見證下，表達捍衛教育環境立場。

鄭朝方指出，縣府上月核准將成電子遊藝場的建物建照，但該處離學校不遠，還在學區內，在孩子上、下學步行範圍內，如果出入的人太複雜，「這一條孩子每天必經之路還安全嗎？」

張珈源身為3個孩子的爸爸，他認為新竹縣應設立自治條例，包含地點、法規等都要有明確規定。王誠緯表示，縣府一邊依法行政，一邊道德勸說，但真能勸退嗎？林祺軒指出，電子遊藝場距離學校僅350公尺，如同遊走在法規邊緣。

蔡惇敘則表示，電子遊藝場設在學童上學必經之路，「誘惑太大了」，現今查到使用毒品最小年紀是國小5年級，家長不希望電玩業者就在學區附近。鄭朝方串連跨黨派議員參選人站出來，簽署當選後杜絕電子遊藝場進入縣治特區內，這也將是他未來若當選在上任後，將此案例列為優先落實的政見的承諾書，呼籲所有新竹縣參選人，應不分黨派、顏色，一起為孩子的未來發聲。

(中時 )

柯Ｐ政策白皮書今上架 首刷萬本… 新竹》楊文科競選總部如親子遊樂…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。