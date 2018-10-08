毒審會「卡痛」列三級毒品「帽柱木鹼」成分一併列入

美擬將一級列管卡痛，引發支持與反對兩派論戰。(本報系資料照)

友善列印
中時

法務部今召開毒品審議委員會，決議將乙基甲基卡西酮（EMC）、4-乙基-2,5-二甲氧基苯基乙基胺（2C-E）、N-[(2S)-1-氨基-3-甲基-1-羰基丁烷-2-基]-1-戊基吲唑-3-羧醯胺（AB-PINACA）、帽柱木鹼（Mitragynine）列管為第三級毒品，三級丁氧羰基去甲基愷他命列管為第四級毒品先驅原料，近日呈報行政院公告。

法務部表示，警政署有鑑於近來一再查獲「三級丁氧羰基去甲基愷他命」成分物質，又於鑑定毒品過程中發現「乙基甲基卡西酮（EMC）」、「4-乙基-2,5-二甲氧基苯基乙基胺（2C-E）」等成分，函請毒審會列入毒品列管。

另衛福部食藥署對於近來發現「N-[(2S)-1-氨基-3-甲基-1-羰基丁烷-2-基]-1-戊基吲唑-3-羧醯胺（AB-PINACA）」通報檢出超過500件檢體，且有研究指出對駕駛有不良影響，提會討論將這些物質列入毒品列管。

此外，卡痛(Kratom)近年來在美國已涉及數十起死亡案例，法務部今年6月召開毒審會，已決議將卡痛列為第三級毒品。而帽柱木鹼(mitragynine)為卡痛中主要影響精神物質之一，食藥署函請毒審會將帽柱木鹼成分一併列入毒品列管。

(中時 )

巴拉圭移民局長傳性騷我女翻譯官… 土城一男子辦公室燒炭身亡 遺書…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。