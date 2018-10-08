毒審會「卡痛」列三級毒品「帽柱木鹼」成分一併列入

2018年10月08日 19:40 中時 陳志賢

法務部今召開毒品審議委員會，決議將乙基甲基卡西酮（EMC）、4-乙基-2,5-二甲氧基苯基乙基胺（2C-E）、N-[(2S)-1-氨基-3-甲基-1-羰基丁烷-2-基]-1-戊基吲唑-3-羧醯胺（AB-PINACA）、帽柱木鹼（Mitragynine）列管為第三級毒品，三級丁氧羰基去甲基愷他命列管為第四級毒品先驅原料，近日呈報行政院公告。

法務部表示，警政署有鑑於近來一再查獲「三級丁氧羰基去甲基愷他命」成分物質，又於鑑定毒品過程中發現「乙基甲基卡西酮（EMC）」、「4-乙基-2,5-二甲氧基苯基乙基胺（2C-E）」等成分，函請毒審會列入毒品列管。

另衛福部食藥署對於近來發現「N-[(2S)-1-氨基-3-甲基-1-羰基丁烷-2-基]-1-戊基吲唑-3-羧醯胺（AB-PINACA）」通報檢出超過500件檢體，且有研究指出對駕駛有不良影響，提會討論將這些物質列入毒品列管。

此外，卡痛(Kratom)近年來在美國已涉及數十起死亡案例，法務部今年6月召開毒審會，已決議將卡痛列為第三級毒品。而帽柱木鹼(mitragynine)為卡痛中主要影響精神物質之一，食藥署函請毒審會將帽柱木鹼成分一併列入毒品列管。

(中時 )