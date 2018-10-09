澎湖仁心海龜醫師 20年救逾250隻受傷海龜

海龜醫生澎湖縣家畜疾病防治所所長郭仁政是最正港的「海龜守護神」。（陳可文攝）

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海龜醫生郭仁政救護海龜享譽國際。（陳可文攝）
澎湖是海龜的第二個故鄉，每年野放治癒的海龜重返大海家。（陳可文攝）

澎湖是海龜的第二個故鄉，每年成群結隊的海龜上岸產卵，更有受傷海龜幸運獲救，澎湖縣家畜疾病防治所所長郭仁政20年來救護了超過250隻受傷海龜，仁心仁術海龜醫生，當之無愧的「海龜守護神」。

全世界海龜有2科7種，綠蠵龜、赤蠵龜、玳瑁、欖蠵龜、肯氏龜、平背龜、革龜，台灣已全數列為珍貴保育類動物；水試所澎湖海洋生物研究中心也特於1997年率先設立全國第一處海龜救護收容工作站。

擁有獸醫師資歷的防治所所長郭仁政責無旁貸肩負起澎湖海龜救傷任務，礙於受傷海龜恢復其慢，發病時多是積年沉痾，病痛夾雜著外傷、寄生蟲等症狀，需要多管齊下綜合診治。

他為誤食垃圾的海龜開腸剖肚、為無法進食的海龜開刀取出吞食魚鉤、為骨折斷肢的海龜打上鋼釘、用塑鋼土幫頭殼破裂的海龜修補頭蓋骨，甚至器官移植手術，取剛死的海龜新鮮骨片移植至背甲破碎的活綠蠵龜身上，簡直是神乎其技。

20多年郭仁政救護了250多隻受傷海龜、20多起開刀病例，超過150隻幸運重獲新生，打響了澎湖海龜醫生的金字招牌，國內外學術界享譽盛名。

為了妥善保存海龜救護的資料紀錄，郭仁政深具遠見細想周到，將每件診治案例都以文字及照片詳實完整地紀載，並系統化分門別類建檔，建構了台灣最珍貴的海龜資料庫，奠定永世瑰寶。

(中時 )

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