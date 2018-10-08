抗議民族公園日式風 要公廁不要櫻花樹

公園適性發展聯盟和在地居民近30人，8日到市府前陳情，要求民族公園改建要納入公民意見，桃園區公所公燈課長余正義（左）代表接下陳情，雙方一度發生唇槍舌戰、氣氛緊張。（蔡依珍攝）

友善列印
中時
公園適性發展聯盟和在地居民近30人，8日到市府前陳情，要求民族公園改建要納入公民意見，桃園區公所公燈課長余正義（左）代表接下陳情，雙方一度發生唇槍舌戰、氣氛緊張。（蔡依珍攝）
公園適性發展聯盟和在地居民近30人，8日到市府前陳情，要求民族公園改建要納入公民意見，桃園區公所公燈課長余正義（左）代表接下陳情，雙方一度發生唇槍舌戰、氣氛緊張。（蔡依珍攝）
劉姓婦人（左）8日拿出2年前逾200份聯署要求民族公園增建公廁的聯署書，控訴政治人物選前說一套、選後全跑掉。（蔡依珍攝）
公園適性發展聯盟和在地居民近30人，8日到市府前陳情，要求民族公園改建要納入公民意見，劉姓婦人拿著2年前的逾200份聯署書高喊要公廁。（蔡依珍攝）
公園適性發展聯盟和在地居民近30人，8日到市府前陳情，要求民族公園改建要納入公民意見。（蔡依珍攝）

桃園區公所將斥資近2千萬將民族公園改建成日式風，不但遭公園適性發展聯盟批公民參與度不足，在地居民8日更拿著2年前立委選舉時的200份要求建公廁聯署書，痛陳政客選前說一套、選後人跑掉，一度和公所代表發生激烈口角，公所強調9日下午15點將在桃園警分局景福所樓上辦說明會，歡迎所有里民到場表達意見，公所未來也會請第三方做民調蒐集民意。

公園適性發展聯盟和在地居民近30人，8日到市府前陳情，要求民族公園改建要納入公民意見，直指原有的樹冠群在設計圖中只留下一棵榕樹，和市長所說綠色植株全數保留大相逕庭，且民族公園定位為戲水公園，卻捨棄盥洗跟廁所的規畫讓人匪夷所思，供民眾休憩的涼亭內沒有設置座椅，上周開工後更將樹木連根拔起、完全沒有移植計畫和保護措施，痛斥公所就像脫韁野馬，還把責任全都推給當地里長，強調她們上周發了問卷，23人中高達6成5、在地居住超過20年以上的居民，都希望透過里民大會意見整合，和民間團體一起監督政府。

「沒有我們這200票，鄭寶清哪可能會當選！」7旬劉姓婦人拿著2年前的逾200份聯署書，強調立委鄭寶清當初信誓旦旦允諾在地居民幫忙在民族公園蓋公廁，如今僅剩更衣間，感嘆公園是附近居民散步、運動好去處，但沒有廁所很不方便，有人隨地朝樹木解放，更有老人家來不及「挫賽」在褲子裡，痛陳為何施工都能有2個流動廁所給工人、卻不能建公廁嘉惠里民。

公所公燈課長余正義代表接下陳情書，雙方一度爆發激烈口角，直到警方舉牌制止才未釀更大衝突。公所強調，僅針對6棵較矮小的酒瓶椰子樹移植到汴洲公園，其餘56棵樹木全數現地保留，未來說明會和問卷發放調查，也會透過多元管道讓更多里民知悉，讓更多人一起餐與討論。

(中時 )

中油三接環評過關 桃市府重申保… 從街頭走向國際舞台 玩火孩子的…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。