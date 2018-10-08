抗議民族公園日式風 要公廁不要櫻花樹

2018年10月08日 20:31 中時 蔡依珍

公園適性發展聯盟和在地居民近30人，8日到市府前陳情，要求民族公園改建要納入公民意見，桃園區公所公燈課長余正義（左）代表接下陳情，雙方一度發生唇槍舌戰、氣氛緊張。（蔡依珍攝）

公園適性發展聯盟和在地居民近30人，8日到市府前陳情，要求民族公園改建要納入公民意見，桃園區公所公燈課長余正義（左）代表接下陳情，雙方一度發生唇槍舌戰、氣氛緊張。（蔡依珍攝）

劉姓婦人（左）8日拿出2年前逾200份聯署要求民族公園增建公廁的聯署書，控訴政治人物選前說一套、選後全跑掉。（蔡依珍攝）

公園適性發展聯盟和在地居民近30人，8日到市府前陳情，要求民族公園改建要納入公民意見，劉姓婦人拿著2年前的逾200份聯署書高喊要公廁。（蔡依珍攝）

公園適性發展聯盟和在地居民近30人，8日到市府前陳情，要求民族公園改建要納入公民意見。（蔡依珍攝）

桃園區公所將斥資近2千萬將民族公園改建成日式風，不但遭公園適性發展聯盟批公民參與度不足，在地居民8日更拿著2年前立委選舉時的200份要求建公廁聯署書，痛陳政客選前說一套、選後人跑掉，一度和公所代表發生激烈口角，公所強調9日下午15點將在桃園警分局景福所樓上辦說明會，歡迎所有里民到場表達意見，公所未來也會請第三方做民調蒐集民意。

公園適性發展聯盟和在地居民近30人，8日到市府前陳情，要求民族公園改建要納入公民意見，直指原有的樹冠群在設計圖中只留下一棵榕樹，和市長所說綠色植株全數保留大相逕庭，且民族公園定位為戲水公園，卻捨棄盥洗跟廁所的規畫讓人匪夷所思，供民眾休憩的涼亭內沒有設置座椅，上周開工後更將樹木連根拔起、完全沒有移植計畫和保護措施，痛斥公所就像脫韁野馬，還把責任全都推給當地里長，強調她們上周發了問卷，23人中高達6成5、在地居住超過20年以上的居民，都希望透過里民大會意見整合，和民間團體一起監督政府。

「沒有我們這200票，鄭寶清哪可能會當選！」7旬劉姓婦人拿著2年前的逾200份聯署書，強調立委鄭寶清當初信誓旦旦允諾在地居民幫忙在民族公園蓋公廁，如今僅剩更衣間，感嘆公園是附近居民散步、運動好去處，但沒有廁所很不方便，有人隨地朝樹木解放，更有老人家來不及「挫賽」在褲子裡，痛陳為何施工都能有2個流動廁所給工人、卻不能建公廁嘉惠里民。

公所公燈課長余正義代表接下陳情書，雙方一度爆發激烈口角，直到警方舉牌制止才未釀更大衝突。公所強調，僅針對6棵較矮小的酒瓶椰子樹移植到汴洲公園，其餘56棵樹木全數現地保留，未來說明會和問卷發放調查，也會透過多元管道讓更多里民知悉，讓更多人一起餐與討論。

(中時 )