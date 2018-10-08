民進黨離人民愈來愈遠 唐德明喊：證據找到了！

蔡英文總統(右)、行政院長賴清德(左)。(本報系資料照片)

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中時電子報

民進黨施政陷入窘境，繼促轉會主委黃煌雄6日請辭獲准，環保署副署長詹順貴今天也用辭職來勸諫民進黨。國民黨文傳會代理主委唐德明直指，這就是民進黨民主理念不再，離人民愈來愈遠的證據！

唐德明在臉書指出，10月以來，不管是民進黨施政滿意度也好，縣市選情也罷，似乎都出現捉襟見肘，處處引起人民反彈的窘境。種種對執政黨不滿的事件中，最引人關注的就是黃煌雄、詹順貴的先後請辭。

蔡政府想要處理假新聞以遮掩施政不力的事實，卻引起媒體反彈質疑侵害新聞自由；想要汙蔑公投連署以遮掩空汙嚴重的事實，卻讓人看破中選會行政不中立的手腳；想要用促轉會操作影響新北市選情，卻造成舉國譁然的東廠事件；想要強行通過觀塘案的環評大會，卻讓環評委員開始連署抗議民進黨對環評的態度。

唐德明點出，促轉會主委黃煌雄質疑民進黨主導促轉會的走向，和他長久以來的理念相違背，因此用辭職來勸諫民進黨，並強調政治是一時，理念不可棄。而從環保署副署長詹順貴的辭職聲明，對民進黨執政以來的作為更不滿，用詞也更尖銳，只是不知道民進黨和蔡政府究竟看懂了沒？會因而反省或改進嗎？

網友憤慨說：「民進黨心裡只剩下權力仇恨鬥爭，意識形態糾葛，人民用選票選擇了政黨輪替，就是期待民進黨能有一番利國福民的積極作為，結果從蔡英文口中虛假的謙卑轉變成清算打擊政敵的齷齪手段，而且是越走越偏激越可怕，不是要拚經濟顧民生嗎？原來都是欺騙人民百姓的謊言，經濟衰退產業蕭條，各行各業垮的垮、倒的倒。主政者完全無視於民怨，仍然我行我素地繼續蠻幹，要知道民心會思變，看看現在一片亂象的台灣，蔡英文卻還是無動於衷，視若無睹，玩火會自焚，自作孽不可活。民進黨執政並未讓人民感受有幸福指數，也未能為台灣創造更多的民生福祉，歷史朝代興衰殷鑑不勝枚舉，人民會用選票教訓，不要不信這股反彈力量！」

(中時電子報)

文章來源：唐德明臉書

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