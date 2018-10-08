周遊「千歲」伴郎伴娘團合體啦！總歲數破860歲

80多歲的素珠、林義雄領著伴郎伴娘團進場。（林淑娟攝）

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周遊、李朝永準備進場。（林淑娟攝）
素珠、林義雄。（林淑娟攝）
劉尚謙、孟飛、關聰、石峰、林義雄、胡立武。（林淑娟攝）
伴娘邱蘭芬、王滿嬌、素珠、紀露霞、吳敏、張琍敏。（林淑娟攝）
素珠、林義雄、王滿嬌、吳敏、紀露霞。（林淑娟攝）

81歲的周遊（ 阿姑）、70歲的李朝永8日席開120桌舉辦「紅寶石婚」，就連6對伴郎伴娘團也都是資深有看頭的超重量級組合，總歲數加起來超過860歲！其中高齡85歲的素珠還拄著拐杖出席，誠意十足！

阿姑的伴娘分別是素珠、紀露霞、吳敏、王滿嬌、張琍敏、邱蘭芬，伴郎則有81歲的資深演員林義雄、石峰、孟飛、關聰、劉尚謙、胡立武。素珠說，她大概一周前接到電話邀約，二話不說就答應，要親自來給他們祝福。林義雄說，他是因為素珠先答應了，所以跟著答應，他穿著一身西裝搭公車到會場，被司機認出來，問他穿得這麼瀟灑要去哪，一聽說他要去當伴郎，全車的人都笑了。

張琍敏說，上次回台灣看到阿姑正處於失戀的痛苦，她陪阿姑吃飯、打牌、還輸錢給她，但她傷心難過每3分鐘哭一次，失戀嚴重得像生了場大病，因為親眼見過阿姑失戀淒慘狀況，所以一定要趕回來參加婚禮。

王滿嬌說當年是她帶阿姑進電影圈，現在的阿姑有錢、有名氣、有房、有兒子，什麼都有了，她的人生就獨缺一場婚禮，身為老友，就是來幫她圓了一個心願。

孟飛跟阿姑結緣自34年前拍攝《神鵰俠侶》，他一路看著這對夫妻「兩小無猜」地吵架、打鬧、爭風吃醋，看著阿姑對愛這樣執著，所以一定要來恭喜她。65歲的劉尚謙也說為了阿姑，他獻出人生第一次伴郎經驗。

(中時 )

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