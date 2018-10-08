周遊婚宴捕獲野生馬英九 哇！與呂秀蓮同桌有說有笑

2018年10月08日 20:08 中時電子報 吳玫穎 、 施品瑜 、游定剛 、游定剛

馬英九幫阿姑證婚。(游定剛攝)

阿姑、李朝永歡請紅寶石婚。(游定剛攝)

前副總統呂秀蓮以男方見證人身分上台證婚。(游定剛攝)

阿姑面子好大，連前台中市長胡志強都來了。(游定剛攝)

直擊周遊、李朝永世紀婚宴。

知名製作人周遊（阿姑）與李朝永好威！兩人席開120桌歡度40周年結婚紀念日，選擇今晚補辦婚禮，橫跨政、商、名、流界，及眾多親友齊聚為幸福新人祝賀，星光閃耀整場「紅寶石」婚宴。

其中前總統馬英九蒞臨出席，與前副總統呂秀蓮不僅坐同桌，還有說有笑，讓阿姑直呼開心，還大爆馬英九是特地從台南趕上來吃這段喜酒，讓她實在太感動了。有了重量級大咖當證婚人，也讓李朝永更有信心與阿姑恩愛走下去，他開心說：「讓我們紅寶石甜甜蜜蜜，恩恩愛愛，永遠一起！」

馬英九以女方見證人上台致詞，透露與阿姑相識多年，在他當市長、總統時阿姑都給他很大幫助，「這場合既熟悉又陌生，我經常給人證婚，但這場婚不需要我證，已經走過40年了。」更打趣稱自己比阿姑資深一點，已經結婚41年了。

馬英九致詞超幽默，還贈送阿姑夫婦「愛妻5原則，」那就是太太永遠不會錯，接著又對李朝永說自從政黨輪替後，這點變得很重要，太太完全執政，「你要對她謙卑謙卑再謙卑，她也是你心裡最軟的一塊，如果要偏心一定要偏向周遊！」一席話逗得現場來賓哈哈大笑，李朝永也笑納馬前總統建言，大聲保證：「沒問題」！

而呂秀蓮是男方代表人，見到長青組伴郎伴娘團，幽默說是看他們的電視長大的，逗樂大家，也感嘆戲如人生，今天能見證此場婚禮相當開心。女方代表人胡志強，則提到自己能娶到老婆邵曉鈴全因阿姑促成，笑談以前在片場外等邵曉鈴拍戲的趣事，最後大家一起大合照，見證阿姑和李朝永幸福婚。

(中時電子報)