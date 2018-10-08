新竹縣客家藝術節13日登場 看表演聽音樂

2018年10月08日 20:33 中時 莊旻靜

新竹縣客家藝術節13日登場，邀請民眾走入新瓦屋，欣賞各項表演及音樂。（莊旻靜攝）

「2018新竹縣客家藝術節」13日下午將在新瓦屋客家文化保存區登場，有來自國內外知名團隊共20支表演團體、6大主題活動等輪番上陣，讓民眾體驗不同的客家藝術節。

新竹縣長邱鏡淳表示，今年6大主題活動包含客家傳統表演藝術區、客家童玩主題區、好客體驗主題區、夥房音樂會、「不期而藝－踩街快閃」及「共下來寮－鼓舞晚會」。

文化局長張宜真指出，為了彰顯客家「原味」，「客家傳統表演藝術區」邀請縣內登錄的無形文化資產保存團體田屋北管八音團、新竹縣客家武獅團，定點定時演出ｍ

「客家童玩體驗」則有柿染、手抄紙及絹印免費體驗；「夥房音樂會」邀請築夢舞集《藝遊客庄紅噹噹》環境劇場演出，搭配「大新竹管樂團」、「新竹縣薩克斯風樂團」等。

「不期而藝－踩街快閃」邀請來自日本的日本高知旭食品YOSAKOI團、身聲劇場、玉米雞劇團、溪畔舞團、新竹縣客家武術武獅發展協會及國立台灣戲曲學院等團隊，13日下午2點開始，在新瓦屋客家文化保存區的樹林裡、圍牆邊、古厝巷弄間，和參與民眾「不期而藝」。

而禾埕廣場舞台將舉辦壓軸「共下來寮－鼓舞晚會」，由新瓦屋花鼓隊、揚音樂集、曾雅君與北埔國中、築夢舞集與百藝創作劇場等團隊演出。活動現場提供打卡送文創小禮，搭配限量1000份免費品嘗的客家美食、青農市集、13好市集及文創市集等。活動詳情可電洽03-5510201＃300-306。

(中時 )