詹順貴走人 張顯耀： 賴清德拉抬蘇貞昌選情伎倆破滅

詹順貴今（8）日發表辭職聲明。（圖／本報系資料照片）

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中時電子報

攸關中油第三天然氣接收站是否建置的觀塘案今（8）日在環保署審查，會議約於下午2時10分開始，討論約一小時後進行表決，決議通過觀塘案，中油第三天然氣接收站可建置。

台灣中油公司選定大潭藻礁區（觀塘工業港）興建第三天然氣接收站，但開發案因涉及大潭藻礁生態保育，遭到環團、保育界與學者強力反對以及環評委員退席事件，爭議不斷。

詹順貴今天在個人臉書粉絲專頁發表辭職聲明指出，他的書面辭呈由於環保署署長李應元拒收，於是他已於9月13日提出書面辭呈，並自行送行政院等待審核。

行政院發言人Kolas今天表示，行政院長賴清德尊重詹順貴的想法與理想，勉予同意其請辭。

前陸委會副主委張顯耀在臉書分析，行政院長賴清德日前在立法院備詢時表示，「若觀塘案能夠順利興建，可以考慮重新評估深澳燃煤電廠是否停建」，表面上是放下身段，但此舉擺明是桃園人捍衛的大潭藻礁可以為蘇貞昌選情犧牲「抓交替」！

張顯耀認為，詹順貴在關鍵時刻拍拍屁股走人，為個人在「深澳電廠環評案」扳回失分，但民進政府終將為「2025非核家園」所造成台重大空前危機付出政治代價。

尤其，張顯耀強調，詹順貴如此堅決的態度，不願意為賴清德的「觀塘換深澳」，讓賴清德為了拉抬蘇貞昌新北選情伎倆瞬間破滅，閣揆威信也再次掃地！

(中時電子報)

文章來源：張顯耀臉書

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