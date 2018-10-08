50尊土地公遶境中和 護佑市民平安康泰

2018年10月08日 20:35 中時 葉書宏

新北市一年一度最具代表性的土地公活動「中和土地公文化祭」7日登場，全台50尊土地公神像齊聚中和。（葉書宏翻攝）

新北市一年一度最具代表性的土地公活動「中和土地公文化祭」7日登場，全台50尊土地公神像齊聚中和。（葉書宏翻攝）

新北市一年一度最具代表性的土地公活動「中和土地公文化祭」7日登場，全台50尊土地公神像齊聚中和。（葉書宏翻攝）

新北市一年一度最具代表性的土地公活動「中和土地公文化祭」7日登場，全台50尊土地公神像齊聚中和。（葉書宏翻攝）

新北市一年一度最具代表性的土地公活動「中和土地公文化祭」7日登場，全台50尊土地公神像齊聚中和。（葉書宏翻攝）

新北市一年一度最具代表性的土地公活動「中和土地公文化祭」7日登場，全台50尊土地公神像齊聚中和前國防部管理學院，並搭乘三輪車遶境，今年的繞境車隊，沿路還將發放2000份土地公餅，分享土地公的好運、福氣。

新北市副市長李四川參與盛會時表示，土地公是最貼近民眾的神明，來自全國及中和區轄內各土地公廟共襄盛舉，一起到新北市繞境，這樣的福氣是可遇不可求，土地公將會保佑新北市民閤家平安。

來自全台的福德正神在力行福德宮會香後，由中和區長柯慶忠主持恭迎儀式，緊接著在7日進行主活動，李四川為好運金台灣揭幕，緊接著來自全台的50尊的土地公神像，坐在全台獨一無二最拉風的三輪車，神氣十足浩浩盪盪繞行中和員山區，將福氣一起分享給新北市民。活動現場還有擲笅競賽及趣味闖關等活動，

李四川表示，土地公是最貼近民眾生活的神祗，亦是民間重要的信仰。中和有許多富有特色之土地公廟，如烘爐地南山福德宮是全國最高的土地公神像（約33公尺）、力行福德宮有全國最大（唯一）5呎2（約3公尺）金面土地公等，這些土地公們一直都在保庇著全新北市民。

今年特別邀請全國海拔最高（1241公尺）的關仔嶺崁頂福安宮、東部最大金身土地公（約38公尺）的四結福德廟，以及竹南、嘉義及中和區轄內各土地公廟來共襄盛舉。

活動現場人氣最旺的是擲筊比賽，由參賽者輪流擲筊，聖筊數量最多就可以將電競筆電帶回家，豐厚的獎品吸引相當多的民眾排隊參加，另外還有以666個金元寶麵包打造而成的「好運金台灣」，只要參加闖關活動，集滿5個章的前666位過關民眾，除了有可愛的保溫便當袋外，還可以把象徵「好運」的金元寶麵包帶回家，還能參加「金好運」大摸彩。幸運中獎得民眾直呼是土地公保佑才有機會中大獎!

中和區長柯慶忠表示，中和的土地公文化祭已經逐漸成為地方的特色活動，節目也一年比一年更精彩，也期許明年可以邀請更多台灣各地的土地公一起來共襄盛舉，讓民眾分享更多的福氣。

(中時 )