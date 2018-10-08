軍方一日3改民航機管制時段 相關單位黑箱作業旅客怨

2018年10月08日 20:28 中時 陳麒全

軍方配合國慶日活動及戰備操演需求，9日及10日兩天排定時段管制民航機起降，8日公布的管制時段一改再改。航空公司人員砲轟，相關單位黑箱作業，完全不顧搭機旅客行程是否會受到延誤，面對旅客的抗議，讓航空公司感到無奈。

桃園機場公司8日下午3度更正公布國慶日配合軍方操演，民航機起降管制時段，原本規劃10日上午從7時45分至12時30分，區分3個時段，總共管制3小時40分鐘。另外9日上午從7時45分至9時15分，也因為配合軍方操演管制1小時30分鐘。

媒體收到訊息，以即時新聞的方式公布這些管制時段，提醒民眾搭機時先訊問航空公司，但8日傍晚桃園機場公司又公布修改管制時段。雙十節當天管制時段分別是：上午7時30分至8時30分，9時30分至10時，10時25分至12時，共管制2小時5分，較原先公布的數字大幅縮短1個小時35分鐘。9日上午的管制時段也改為8時至9時，較原先計畫縮短30分鐘。

針對時段一改再改，桃園機場公司低調表示，是根據「上級」指示辦理，至於為何改變時段及縮短時間的原因，則不便說明。

熟習民航作業人士抨擊，飛航管制作業應該由交通部的業管單位民航局出面與國防部及空軍司令部協調，並且邀集航空公司代表參與，才能訂出衝擊最低的管制時段並公布，因為管制時段及時間，會直接影響到搭機旅客的權益與後續的行程，但這次相關單位卻黑箱作業，不像以往會邀集民航局與航空公司代表開會協調，完全依自己的意思訂定管制時段、時間，讓航空公司直接面對受到影響旅客們的抗議。

據指出，那麼大範圍民航機起降管制，桃園機場雖然受影響，松山機場及全台灣的國內機場航班受牽連更廣，交通部民航局卻置身事外，讓桃園機場公司當砲灰來發新聞資料，當內容一改又改受到外界質疑，都是桃園機場公司在擋子彈。

相關人員指出，日前軍方操演或國慶預演，7日造成桃園機場151個航班延誤，平均延誤54分，10日上午3個時段的管制，影響層面希望控制在一百個航班以內，能否如願還要觀察，當天搭機的旅客或接送機民眾要先有準備。

(中時 )