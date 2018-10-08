觀塘案過關壓力大 經濟部次長哽咽：不是那麼簡單

觀塘案過關壓力大 經濟部次長哽咽：不是那麼簡單。（圖/中時電子報 臉書直播影片）

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董事長戴謙鞠躬說，「謝謝國人給我們的指導和指教。」（圖/中時電子報 臉書直播影片）
經濟部及中油公司在下午舉行記者會對外說明。（影/中時電子報 臉書直播影片）

中油第三天然氣接收站所在位置桃園市觀塘工業區的開發案今闖關成功，對此，經濟部次長曾文生於記者會說明時，一度哽咽，說這是受到國人高度矚目的案子，不是那麼簡單的事。

經濟部及中油公司在下午4時30分舉行記者會對外說明，包括經濟部次長曾文生、能源局長林全能及中油公司董事長戴謙均出席。中油首先表達對環評大會的謝意，董事長戴謙鞠躬說，「謝謝國人給我們的指導和指教。」戴謙還說他還要特別感謝經濟部次長曾文生、環保署前副署長詹順貴（今天辭職），「由於他們的指導才有現在的替代方案。」

曾文生談到觀塘案，他要跟中油的同仁說，各位真正的挑戰才要開始，中途他一度哽咽，說說這是受到國人高度矚目的案子，不是那麼簡單的事。台灣的能源轉型在不夠信任、充滿爭議的環境下往前推動。曾文生要麻煩中油的各位真的要上下同心，把這件事作好，三接不只是接收站，是中油整體企業形象，也是國家能源轉型的一個重要工作。

中油表示，第三接收站的開發是提供國內電廠、工業與民生所需的乾淨能源，以減少空氣污染、降低碳排放，更重要的是要確保電力的穩定供應，提供大潭電廠新機組所需天然氣，達成環境保護與經濟發展的雙贏目標。

(中時電子報)

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