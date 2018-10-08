陸委會舉辦國慶晚宴 返台港澳鄉親同慶超過750人

2018年10月08日 20:28 旺報 呂佳蓉

陸委會主委陳明通與貴賓們切蛋糕，慶祝中華民國107年國慶。(圖／呂佳蓉攝)

會場內展示的國旗冰雕。(圖／呂佳蓉攝)

今日晚間陸委會舉辦「陸委會歡迎港澳人士來臺慶祝中華民國107年國慶晚宴」，會上陸委會主委陳明通致詞表示，陸委會在今年7月2號組織調整後，第一次與各位心繫中華民國好朋友共度國家生日，今年返回台參加國慶活動的港澳鄉親與好朋友們超過750人，創下近年來的新高。

陳明通說，今年是中華民國走在107個歲月，一路走來歷經大風大浪。過去一段時間世界局勢詭譎多變，兩岸關係也出現有別於以往的重大挑戰，大陸處心積慮想改變台海現狀，意圖讓台灣人民在拉攏與壓迫中變成扈從者，放棄做自己主人的權利。

他還提到之前去美國說，大陸不可能達到目的，因為作為台灣民主先鋒隊的一員，見證中華民國過去一步一腳印的民主轉型過程，民主信念已經根植在這個島嶼的人民思考與生活之中。民主不再是渴望，民主是理所當然的生活方式。

陳明通還以「太陽與北風」的故事為比喻說，殘酷的打壓只會製造更多的抗拒與咒罵，只有溫暖的陽光才能令人放下心防、開懷舒暢。大陸領導人曾經說過，「大應該要有大的樣子」，應該可從太陽與北風的故事去理解，「惟仁者為能以大事小」的道理，秉持良善的心態，透 過理性、尊重與對等的溝通對話，化解兩岸的政治分歧。

他也以台語引述中庸第三十章說，「萬物並育而不相害，道並行而不相悖」，兩岸雖然不如人意，但是在政府的積極作為，與民間自發性推動下，台灣與港澳間的經貿與人員往來維持熱絡，。以去年為例，臺港貿易總額就超過 428 億美元，我持續蟬聯香港的第 3 大貿易夥伴。雙方人員互動更是日益 密切，在 2008 年港澳旅客來臺僅 62 萬人次，但是到去年已 高達 169 萬人次；同一時間，港澳學生在臺就學也由 4,674 人增至 1 萬 3,445 人，持續蟬聯我僑生及港澳學生總數的第 1 位。

陳明通說，好還要更好，未來還會持續更多建立雙方民眾往來的相關措施，讓台與港澳交流更為密切。他還以「美麗島」的歌詞說，這麼描述臺灣，「婆娑無邊的太平洋，懷抱著自由的 土地」、「我們這裡有勇敢的人民，篳路藍縷，以啟山林」。

(旺報 )