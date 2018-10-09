高雄》新興區光耀里長吳秀鈴 1人當選全家服務

新興區光耀里長吳秀鈴，她丈夫是民進黨高雄巿黨部主委趙文男，可說1人當選、全家服務。（曹明正攝）

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曹明正

高雄巿新興區光耀里長吳秀鈴競選連任，她不只有打不倒的精神，還有顆溫暖的心，上任後著重於環境的整建、衛生的提升與弱勢的照顧，除了幫弱勢族群申請補助，她也很重視精神上的滋潤，總會與里民促膝長談，把溫暖注入人心。

吳秀鈴因為熱愛服務，在家人鼓勵下，決定踏出去參選里長，但過程中並不順遂，多次的歷練成為了成長的養分，讓她最深刻的改變是，不再對陌生人群恐懼，能夠輕鬆地打招呼認識大家，終於在第4次參選，成功當上里長。

剛上任，她查覺社區內水溝容水量相當少，研究後才發現，原來水溝下布滿了大量電線，佔用了容納空間，於是馬上著手遷移，取出的電線裝滿了8輛貨車才完成，水溝終於變得寬敞，在最近幾次大雨，發揮了巨大功用。

吳秀鈴對環境衛生也相當重視，由於當地市集座落在里內，容易滋生蚊蟲蟑鼠，因此她固定帶著志工團打掃，與專人在社區角落消毒。此外她也扮演「心靈導師」，面對失意的里民，她會幫忙申請救助，還會好好勉勵一番。

就任4年，她感謝里民支持，讓她有機會替鄉親做事，而家人則是她堅強的後盾，尤其丈夫是現任民進黨高雄市黨部主委趙文男，熟悉公共事務，也是輔助社區前進最有力推手，因夫妻感情相當好，可說「1人當選、全家服務」。

(中時 )

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