胡瓜自認拿金鐘獎虧欠小禎 哽咽：紅毯不是跟女兒走

胡瓜在記者會上突然哽咽。（林彥君攝）

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時報周刊
林彥君
胡瓜在記者會上突然哽咽。（林彥君攝）
胡瓜在記者會擔任肺炎衛教大使，呼籲長者接種疫苗。（精萃公關提供）

胡瓜8日出席衛教記者會，擔任肺炎衛教大使，胡瓜今年以《綜藝大集合》奪下綜藝節目主持人獎，他透露，這段時間女兒小禎在演藝圈的成長都看在眼裡，希望將來有機會能跟女兒一起開旅遊節目，他認為雖然拿下金鐘獎，反而心裡對小禎有一份虧欠，胡瓜在記者會突然哽咽說：「希望哪一年可以牽著妳走紅毯，希望不要用我的名義，而是用女兒入圍的角度。」

他說，小禎因照顧小孩缺席金鐘獎慶功宴，小禎當時有傳簡訊向他表示：「非常驕傲、非常興奮」，胡瓜透露，當時感性回覆小禎：「爸爸深感滿意，希望哪一天，是妳入圍，爸爸牽著妳走紅毯，參加金鐘典禮是為妳而來」，一席話也讓小禎哭了整晚。

因擔心金鐘獎超時，他表示在台上講感言時，來不及感謝師父張菲，「我在台上，就看到他起身走了」，他不擔心得獎後有「金鐘魔咒」，胡瓜開玩笑說：「希望啦！希望有金鐘魔咒，休息不是更好？」而曾國城主持《金牌大健碟》將停播，胡瓜認為電視圈大環境萎縮，停播節目是必然現象，就算收視率再好，業務也很重要，他說：「很多電視台開節目都是為了拿執照，執照拿到幾個月後，節目再收掉」。

(時報周刊)

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