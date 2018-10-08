中和土地公文化祭 華夏科大「彩繪」活動吸睛

新北市一年一度最具代表性的土地公活動「中和土地公文化祭」7日登場，華夏科技大學社團學生協助民眾體驗身體彩繪，反應熱烈。（葉書宏翻攝）

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新北市一年一度最具代表性的土地公活動「中和土地公文化祭」7日登場，華夏科技大學社團學生協助民眾體驗身體彩繪，反應熱烈。（葉書宏翻攝）
新北市一年一度最具代表性的土地公活動「中和土地公文化祭」7日登場，華夏科技大學社團學生協助民眾體驗身體彩繪，反應熱烈。（葉書宏翻攝）
新北市一年一度最具代表性的土地公活動「中和土地公文化祭」7日登場，華夏科技大學社團學生協助民眾體驗身體彩繪，反應熱烈。（葉書宏翻攝）
新北市一年一度最具代表性的土地公活動「中和土地公文化祭」7日登場，華夏科技大學社團學生協助民眾體驗身體彩繪，反應熱烈。（葉書宏翻攝）

新北市一年一度最具代表性的土地公活動「中和土地公文化祭」7日登場，全台50尊土地公神像齊聚中和前國防部管理學院，並搭乘三輪車遶境；現場除了各項精彩表演及闖關活動外，華夏科技大學社團學生協助民眾體驗身體彩繪，反應熱烈。

華夏科技大學課外活動組長石珈熏表示，每年區公所都會定期辦理土地公文化節的相關活動，為響應與社區結合的理念，每年學校都會派出學生社團來共襄盛舉，除了展現華夏學生的社團成果外，也希望社團學生能透過活動的參與能對地區的文化與風俗能有更進一步的認識。

中和有許多富有特色之土地公廟，如烘爐地南山福德宮是全國最高的土地公神像（約33公尺）、力行福德宮有全國唯一5呎2（約3公尺）金面土地公等，這些土地公們一直都在保庇著全新北市民。

另外，今年特別邀請全國海拔最高（1241公尺）的關仔嶺崁頂福安宮、東部最大金身土地公（約38公尺）的四結福德廟，以及竹南、嘉義及中和區轄內各土地公廟來共襄盛舉。

(中時 )

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