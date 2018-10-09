雙十國慶台灣英雄及國慶花車遊行 交管看這裡

台北市警局公布雙十國慶日台灣英雄及國慶花車遊行交通管制圖。〔警方提供〕

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中時
謝明俊
台北市警局公布雙十國慶日台灣英雄及國慶花車遊行交通管制圖。〔警方提供〕

台北市警局對「1010亞運台灣英雄暨國慶花車遊行及續展」訂於107年10月10(星期三)舉行，相關活動內容、路線及交通疏導管制措施如下：

一、 活動時間：11時40分至12時40分。

二、 集結地點：重慶南路、愛國西路口。

三、 遊行路線：愛國西路北側慢車道(重慶南路至延平南路間)集合→中華路一段(東側慢車道)→衡陽路→重慶南路 →襄陽路→館前路→忠孝西路→中山南路→中正紀念堂民主大道（花車後續展示活動）

四、 管制區域：原國慶大會交通管制範圍維持，另新增館前路(襄陽路至忠孝西路)管制通行。

五、 籲請用路人特別注意及配合措施：

(一)活動期間，建議駕駛朋友提早改道行駛，避開國慶活動及花車遊行管制區段（如交通管制區域示意圖），南北向穿越車流建議改道中華路、西寧南路、環河南路、杭州南路、金山南路及新生南路等通行；東西向車流改道忠孝東路、市民大道或和平東、西路等通行，欲參與活動民眾，建議搭乘捷運等大眾交通工具前往。

(二)行經相關管制區域內及遊行路線各路線公車，由臺北市公共運輸處協調公車業者配合改道行駛，詳情請查詢該處網站http://www.pto.gov.taipei/或臺北市政府交通局網站http://www.dot.gov.taipei/。

(三) 活動期間，如遇車流量大致影響交通順暢，將視情況實施擴大彈性管制，請駕駛人遵守路口員警、義交指揮，改道行駛。

市警局呼籲，為減少用路人因交通管制造成之不便，市警局籲請用路人提前改道通行，並留意收聽警察廣播電臺路況插播，遵守各路口執勤員警及義交人員指揮疏導，如行經遇遊行隊伍與交通管制，請耐心等候，共同維護交通安全與秩序。

(中時 )

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