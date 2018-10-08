人妻返家驚見半裸小三 逾期告訴法院不受理

(示意圖/達志影像)

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中時電子報
/綜合報導

新北一名劉姓已婚太太，去年返家發現，老公跟一個李姓大學女同學，兩人衣衫不整在床上，當時丈夫立刻叫李離開現場，而忙亂中，李不但來不及把衣服穿好，還把自己手機留在沙發。事後劉發現小三的手機，依手機內對話、照片及自己蒐證的錄影檔，怒告兩人通姦，但逾告訴期判處不受理，小三李女反告劉妨害電腦使用，新北地檢署調查，李手機因沒有設定密碼，將劉不起訴。

2017年4月10日，劉姓女子下午返家，發現老公與李女光著上身、僅穿內褲在床上，劉當時要拍下兩人照片，劉夫出面阻止，並叫小三快走，劉認為兩人在家打砲，用自己手機錄影蒐證，追問先生「你們有戴套嗎？從什麼時候這樣的？」、「我跟你已經結婚了，然後你跟別的女生做愛，然後在我們的宿舍......」等語，劉夫邊抽菸邊回應：「2、3個禮拜前，有，今天沒有」、「好，是我的錯」，說完後就匆匆出門。

劉在家沙發發現一支陌生手機，打開後發現竟是小三遺留的，於是劉當日就拿著那隻手機內小三與老公微信對話及照片，還有自己質問老公的影片，向警方提告兩人妨害家庭，檢方認定兩人在去年3月中旬有發生性行為，將兩人起訴。

但士林地院認為，依錄影內容，劉的丈夫雖承認與李女在住處「打砲」，但未明確指出日期，且劉於檢方偵訊時，未指控劉夫與李女去年4月10日外兩人還有通姦，她直到去年11月7日才提告兩人涉嫌於去年3月通姦，但已逾6個月告訴期，今年2月判決不受理。

而小三反控劉偷看她的手機訊息及照片，用以提告妨害家庭，涉嫌妨害電腦使用罪，檢方認為，該手機並未設定密碼，劉女打開手機查看誰是手機主？並非無故登入他人手機，又劉女擷取李女手機內容到派出所提告妨害家庭，亦屬合理使用範圍，認定劉女罪證不足不起訴。

(中時電子報)

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