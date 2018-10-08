新北「2018 RUN伴」延緩失智刻不容緩

2018年10月08日 21:25 中時 葉書宏

新北市政府攜手雙和醫院、台灣居家服務策略聯盟及失智共照中心7日共同舉行「2018 RUN伴台灣-新北場」。（葉書宏翻攝）

新北市政府攜手雙和醫院、台灣居家服務策略聯盟及失智共照中心7日共同舉行「2018 RUN伴台灣-新北場」。（葉書宏翻攝）

世界衛生組織（WHO）「全球失智症行動計畫」中提到，全球每年增加 990 萬人罹患失智症，意即約每3秒鐘即新增1名病例。衛生福利部「失智症防治照護政策綱領暨行動方案2.0」提出，創造能預防及延緩失智的友善社會已是刻不容緩的事。

新北市政府攜手雙和醫院、台灣居家服務策略聯盟及失智共照中心7日共同舉行「2018 RUN伴台灣-新北場」，伴走路線自雙和醫院出發，途經中和大同公共托老中心、中和區衛生所、南山中學、樂活共生實驗基地，最後抵達4號公園，透過伴走漫步，傳達失智症者需要治療、更需要陪伴的重要性。

雙和醫院副院長胡朝榮表示，隨著高齡化社會來臨，老年人口大幅增加，與老年相關的慢性疾病也隨之增加，其中以失智症最為嚴重。失智症目前不是可以完成治癒的病，家屬最需要的照顧重點在於「陪伴」。由於失智症患者會發生認知功能障礙，且日常生活功能逐漸退化，嚴重甚至無法照顧自己，造成照顧者的負擔，因此照顧者也需要社會大眾的瞭解及支持。

新北市副市長呂衛青表示，RUNTOMO源自2011年日本認知症協會「想和失智者一起做些什麼」的念頭，從北海道踏出陪伴失智者健走的第一步，至今已將感動傳遞至全日本。TOMO就是「伴」的意思，強調藥物非唯一解藥，失智症者最需要的是家人及社區的陪伴。希望透過活動將失智症議題融入社區，藉由社區的支持讓失智症者能生活在熟悉的環境。

呂衛青說，依盛行率推估，新北市約有4萬失智人口，高居全臺。受限失智症醫藥科技進展有限，且失智病情不可逆，對家庭是既漫長又沉重的負擔。但失智症在近幾年才逐漸進入國人的視野，民眾對失智症識能普遍不足，而輕忽失智症對個人及家庭的影響。

為積極因應失智症，新北市106年即結合轄內7家醫院推出全國失智症共照網。並打造全國首部「樂活健腦巴士」巡迴車，由職能治療師和會跟長輩PK認知遊戲的可愛機器人，提供偏鄉長者認知篩檢、健腦保養及個別化訓練3大認知服務。

今年，新北市擴大結合248間基層醫療診所、藥局加入「失智友善守護站」，並在8家醫院（雙和、亞東、耕莘、馬偕、慈濟、恩主公、汐止國泰、輔大）設立失智共照中心，只要經由守護站轉介至共照中心就醫，第一次看診免收掛號費。除了醫療照護之外，新北市也同步推動失智友善社區運動，讓民眾當失智者的好朋友，讓失智症家屬不再感覺孤單無助。

新北市6條伴走路線分別有雙和醫院經中和大同公共托老中心、中和衛生所、南山中學、樂活共生實驗基地抵達4號公園，全程311人參加，其中48名為失智症者。另有亞東醫院伴行至蕭中正醫院、新店慈濟醫院到大坪林捷運站、新店耕莘醫院由新店捷運總站伴行至碧潭、汐止國泰醫院經汐止火車站到碧潭，還有恩主公醫院伴行到臺北大學曉日樓。

台灣居家服務策略聯盟理事長林金立表示，面對失智症，除了就醫，你我的陪伴才是重點。今年的「2018 Run伴Taiwan」全國伴走活動不僅只有步行，各縣市夥伴藉由地方資源，利用單車、機車、汽車、公車以及最特別的搭船，上山下海將「友愛失智，鄰里相伴」的觀念傳達至全台每個角落。期待透過在地力量串起社區量能，傳遞對失智症更多的溫暖與創造友善社會環境。

去年RUN TOMO由台灣居家服務策略聯盟接棒踏出日本，台灣成為接軌國際的首站。今年更得到國內19個縣市的響應，串連東半部與西半部，伴走路線連結在地照顧資源，傳遞友善失智的氛圍。活動全程自10月6日從台北市與基隆市出發，至11月4日於雲林縣進行大會師，完成環走全臺，傳達友善失智的觀念。

(中時 )