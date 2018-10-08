周慶購鞋送箱包 都市旅人整裝冒險夢

2018年10月08日 21:27 中時 陳張眾

CAMPER 2018秋冬系列以超自然世界為靈感，打造出造型前衛的Rolling拼色休閒鞋。（CAMPER提供）

CAMPER Drift拼色運動休閒鞋，6980元。（CAMPER提供）

丹麥配件品牌ECCO推出全新EXOSTRIKE突破系列，其中Dyneema皮革限定款更因別出心裁的設計，獲得多項國際大獎的肯定，EXOSTRIKE突破系列Dyneema皮革限定款1萬980元。（ECCO提供）

ECCO EXOSTRIKE突破系列Gore-Tex全日防水版，8980元。（ECCO提供）

百貨周年慶正式開打，時尚鞋履品牌也紛紛加入戰局，推出各式滿額贈禮，為都會旅人們整裝，一同踏上虛擬實境的冒險大夢。西班牙品牌CAMPER，即延續2018秋冬系列中，由創意總監Romain Kremer打造出的超自然

世界，推出造型充滿個性的Rolling拼色休閒鞋及Whitnee黑色跟靴等鞋履，亦同時擷取經典暗黑與鮮紅色調，變身成為台灣限定款PVC硬殼行李箱主題。

CAMPER除配合各家百貨周年慶檔期祭出全面9折優惠外，購買2雙鞋款以上，還可下殺至8折（不含配件類商品、特價商品亦不再折扣）。折扣後消費滿2萬5000元整，即可免費獲得黑或紅色CAMPER行李箱一只，或可以用折扣後滿1萬5000元再加價2500元的方式獲得，首波新光三越桃園站前店櫃位活動，已於即日起開跑。

而來自丹麥的配件品牌ECCO，也趁機推出全新EXOSTRIKE突破系列男女鞋款。打著全球最大皮革供應商招牌，ECCO本次在傳統機能性登山靴款上升級，並從Dyneema、Gore-Tex及Hydromax等3種防水科技處理皮革下手，組成融入街頭元素的時尚鞋款。

其中，具備高機能Dyneema纖維的限定版本，便發揮材料特性，使厚度僅0.5mm的皮革，擁有一般皮革5倍的強韌程度，再搭配TPU軟膠護跟墊及吸震性良好的PHORENE中底等細節，俐落達成日常、極限運動等不同場合之造型需求。其別出心裁的設計，更令其榮獲包括ISPO慕尼黑運動用品展、2018紅點設計獎等4大國際獎項肯定。

即日起至10月15日止，ECCO直營門市跟進啟動周年慶優惠，在百貨諸多滿額現抵再折扣等活動之餘，再獻出消費滿1萬2000元，即贈送多功能後背包的好康，為有型男女奉上緊跟潮流的都會戶外風單品。

(中時 )