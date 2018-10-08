與國際樂壇同步 金牌鋼琴家丹尼爾・特里福諾夫首度訪台

90後俄國鋼琴家丹尼爾．特里福諾夫不到30歲，已經征戰柴可夫斯基、魯賓斯坦國際鋼琴大賽擄獲雙金牌。(牛耳提供)

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是誰被小提琴女神慕特開口點名「覬覦甚久」，一定要跟他合作室內樂？答案正是最新一代的「鋼琴一哥」丹尼爾・特里福諾夫（Daniil Trifonov），他在世界一級國際鋼琴大賽柴可夫斯基國際鋼琴大賽拿下金牌，從此叱吒樂壇。今年他將首度訪台舉行音樂會，也讓台灣與國際樂壇同步，聽見特里福諾夫位於巔峰的演出。

牛耳藝術總監牛效華表示，自從特里福諾夫2011年拿到柴賽金牌之後，就很想請他到台灣來演出，等待多年，終於今年成行。最新改版出刊的牛耳《Performance》季刊也以他為封面人物，以更藝術、更數位化的現代姿態與讀者見面。

特里福諾夫拿到柴賽金牌才20歲，聲勢水漲船高，錄音發行不斷，被譽為繼李希特、霍洛維茲之後重量級鋼琴家，光是這個樂季他就受邀擔任柏林愛樂駐團藝術家，舉行多場獨奏、室內樂及協奏曲演出；紐約愛樂樂季開幕演出也能聽到他的琴音。去年小提琴女神慕特特別找他一起灌錄舒伯特的《鱒魚五重奏》，「我已經覬覦他很久了，也因為這首樂曲，我才有機會跟他合作。」慕特說跟

特里福諾夫合作非常自然，「每次討論、彩排跟演出都會有不同的看法，但這也只有跟這樣的音樂家合作，才會如此。」

特里福諾夫表示，在音樂的世界細節很重要，「我很幸運可以跟許多音樂大師一起學習，像我在克里夫蘭音樂院的巴巴楊，他教給我的我都非常珍視。」特里福諾夫說成功的祕訣無他，「音樂家必須非常敏感，保有高度彈性，因為我們每天都在感受變化。」

特里福諾夫說，就連練習的過程每天都必須修正、改進，「昨天有用的方法今天可能沒有效果，永遠有自發的、探索的空間，因為不會有兩場演出是一樣的，演出不是重複的藝術，而是創造的藝術。」

特里福諾夫首次訪台將與指揮大師帕帕諾爵士合作，與義大利聖西西里亞管弦樂團舉行音樂會，曲目為拉赫馬尼諾夫《第三號鋼琴協奏曲》，音樂會將於11月20日舉行，地點在台北國家音樂廳。

(中時 )

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