桃園》觀塘案通過 陳學聖要鄭文燦給桃園人交待

國民黨桃園市長候選人陳學聖。（圖／本報系資料照片）

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中時電子報

環保署環評大會今（8）日下午審查中油觀塘第三天然氣接收站（簡稱三接）環境影響差異分析案，結果翻盤，成功通過。國民黨桃園市長候選人陳學聖要桃園市長鄭文燦秉向桃園市民說清楚講明白，不要再閃躲了。鄭文燦受訪強調，環評通過後仍要用生態檢視三接工程。

行政院長賴清德日前在立法院表示，若中油觀塘案環評能通過並順利興建，行政院就能同意經濟部重新評估深澳電廠停止興建的可能性。

根據中評社報導，環保署環評大會在下午續審觀塘案，僅勉強湊足剛過半數的法定開會的環委人數，7名官派委員及3名專家學者出席，8名學者派委員仍缺席，經過以不記名投票方式，在擔任主持人的環保署長李應元不投票下，有7票支持、2票廢票的情況下，觀塘案(中油第三天然氣接收站)環差分析，翻盤成功通過。

此案創下環評表決最難堪的一頁，總共14名學者派環委，3名申請迴避，8名拒絕出席，僅有3名出席，2人投廢票，只有1名學者派環委支持，但在6名官派環委(不含李應元)共7人支持下，通過此案。

國民黨桃園市長候選人陳學聖第一時間回應，很明顯的是擺明「要救蘇貞昌的選情」，要把深澳電廠這個未爆彈摘除掉。但是民進黨也誤以為鄭文燦的選情很穩，因藻礁不會說話、沒有投票權，所以就犧牲了藻礁。

陳學聖說，桃園人到底會不會是民進黨執政的二等選民？會持續關注。民進黨會不會兵敗如山倒？因為他們背信忘義，背棄了他們曾經許下過的諾言，這是政治人物絕對不能犯下的錯誤，再次公開邀請鄭文燦，針對環評通過、觀塘議題公開辯論，請鄭文燦秉持良心及初衷，向桃園市民說清楚講明白，不要再閃躲了。

報導指出，鄭文燦下午出席原住民豐年祭記者會，他認為，中油興建「三接」是馬執政時代能源轉型政策，到了蔡政府時代也同樣推動，不過涉及到生態與保育問題，環評通過後仍要用生態角度檢視「三接」的工程，務必要讓它對環境衝擊降到最低。

(中時電子報)

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