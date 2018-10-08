大陸國家發展改革委副主任寧吉喆列四大點 釐清中美貿易戰陸方應對

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旺報
周怡德

當前，中美升級的經貿摩擦，給中國大陸經濟發展帶來的困擾。中國大陸的經濟能否抵擋住外部衝擊？大陸國家發展改革委副主任、國家統計局局長寧吉喆近日在接受大陸媒體採訪時表示，中美經貿摩擦對中國大陸的經濟運行，既有直接影響也有間接影響，既有短期影響也有長期影響共有四大點，而從總體來看影響皆在可控制範圍內。

寧吉喆指出，隨著中國的經濟轉型升級，首先從內需來看，在經濟增長中所起的作用不斷增強。今年上半年，消費和投資構成的內需，對經濟成長貢獻率超過100%。當中居民消費和有效投資對經濟增長產生拉動作用，可以把外部的經貿摩擦的影響縮小到可控範圍內。

其次，對就業的影響來看，一些出口商品被美方加徵關稅，可能帶來一些企業訂單減少，進而影響就業。而當前中國大陸正處於就業的黃金時期，只要通過深化放管服改革，即經濟改革政策，簡政放權、加強監管、優化服務”。讓有利於創新創業的政策措施落地生效，能夠有效克服經貿摩擦對就業的影響。

第三，從對物價的影響看，中國大陸擁有世界上最大與最齊全的產業體系，工農業產品供應充分，服務業供給不斷增強。只要保證供求基本平衡，因經貿摩擦帶來的個別商品價格波動便很難帶來全面性的價格上漲。

最後，從對國際收支的影響看，當前大陸整體的貨物貿易保持順差，服務貿易逆差穩定，跨境資本凈流入，從各方面客觀條件、主觀能力都能保持國際收支基本平衡。

(旺報 )

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