原民聯合豐年祭 13、14嗨翻桃園高鐵

2018年10月08日 22:18 中時 蔡依珍

桃園市原住民族聯合豐年祭將於10月13、14日在高鐵前廣場舉行，8日祈福儀式，市長鄭文燦將祈福酒一飲而盡。(蔡依珍攝)

桃園市原住民族聯合豐年祭將於10月13、14日在高鐵前廣場舉行。(蔡依珍攝)

桃園市原住民族聯合豐年祭將於10月13、14日在高鐵前廣場舉行。(蔡依珍攝)

桃園市原住民族聯合豐年祭將於10月13、14日在高鐵前廣場舉行。(蔡依珍攝)

桃園市原住民族聯合豐年祭將於10月13、14日在高鐵前廣場舉行，8日祈福儀式。(蔡依珍攝)

桃園市原住民族聯合豐年祭將於10月13、14日在高鐵前廣場舉行，活動包括基本祭典、青年成年禮、娃娃豐年祭、原民職業災害教育及部落大學成果展，內容非常豐富，市長鄭文燦除允諾會持續照顧原民，也重申國家級原住民文創中心將落腳在青埔，市府也會在A17領航站規畫原住民族主題車站，讓台灣原住民族文化被世界各地來的旅客看見。

鄭文燦說，桃園全市原住民族人口約7萬3000人，復興區原住民族約8000人，都會原住民族約6萬5000人，是全國都會原住民族最多的城市、占全國1/4。桃園是全台灣推動原民轉型正義的第一名，「桃原新政」有許多創新政策，不只增加預算，也改變價值觀和做法，明年度原民預算共編列13億元，顯示桃園對原民的重視，同時也成立桃園市原住民族發展基金會，更通過「桃園市原住民族發展及保障自治條例」，落實原民照顧。

原民局長林日龍表示，桃園市是一個16原住民族群共同生活的多元文化城市，希望透過祭典，族人可以凝聚來自原鄉部落的力量。而今年豐年祭的主題是「部落．愛的家」，在盛典中可以看到傳統的祭典儀式，從勇士報信、迎靈、宴靈、祈福、耆老的祝福、成年禮、送靈，到祭品祭典的準備，在頭目們的指導下，重現部落的傳統祭典，更希望藉由活動可以將愛傳到部落的每一個角落。

林日龍說，今年延續去年的「古謠領唱計畫」，召集市內各區的年輕朋友，進行了兩個月的集訓，由頭目們領唱教學部落裡傳唱的古謠，沒有花俏的旋律改編、沒有聲勢浩大的樂團助陣，只有清唱節奏、舞蹈動作，吟唱出豐年祭中的祭典文化精神。鄭文燦讚桃園市原住民族聯合豐年祭內容非常豐富，尤其透過族語吟唱，希望各族群皆能以族語參加豐年祭，未來桃園市原住民族聯合豐年祭也可成為博覽會，讓原住民族鄉親朋友在桃園展現文化傳承。

(中時 )