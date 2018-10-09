屏東》人口流失引論戰 屏縣將推青年移居

2018年10月09日 07:11 中時 林和生

屏東縣近來人口流失嚴重，首善之區屏東市更跌破20萬人大關，近來議會質詢，藍綠議員要求縣府能盡速拿出解方，屏東縣長潘孟安坦言，受到六都磁吸效應影響，屏縣面臨人口保衛戰，目前正研擬移居政策，盼從購屋、租屋及創業等利率補貼，可望吸引北漂青年返鄉。

屏東縣議員李世斌8日質詢時先讚揚屏縣府近來幼兒及老年政策執行成效頗佳，不僅社區關懷據點全台普及率最高，全縣8家立案私立托嬰中心全數加入準公共化的服務行列，而居家托育人員也高達8成完成簽約，成為準公共化托育服務一員。

但他話鋒一轉，認為好的長幼政策只能治標，隨即搬出數據指出，屏東市人口已從先前20萬餘人，跌破至19萬9820人，最新公布的勞保投保薪資平均來到2萬8074元，不僅是全台最低，更是地方留不住年輕人的關鍵，縣府應該想辦法因應，「何時來做都不會太晚」。

潘孟安坦言，新生兒偏低是全國問題，加上六都成立後對周邊城市帶來的磁吸效應，做好基本工固然重要，但如何讓北漂青年返鄉逐夢才是關鍵。

現正積極擬定「青年移居政策」，藉由租屋、購屋及創業的利率誘因，努力向年輕人招手，潘孟安強調，已在與銀行洽談利率優惠，一旦談妥並確定政策方向後，會立即公布細節。

(中時 )