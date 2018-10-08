新光三越信義新天地周年慶 4店26天合攻55.1億元

2018年10月08日 22:19 中時 郭家崴

新光三越台北信義新天地A11店長古菊萍、A8店長陳妍妙、信義處副總曹美虹、A9店長孫紹堃、A4店長劉智婷今一起宣誓要達成業績。（新光三越提供）

新光三越台北信義新天地首14日全館5000送500、化妝品2000送200。（新光三越提供）

「宇宙明星BT21」獨家聯名卡友禮，新光三越周年慶首波6店首4日都被搶光，台北信義新天地延續人氣再強打獨家卡友禮。（新光三越提供）

新光三越台北信義新天地雅詩蘭黛粉持久底妝霸主發燒組（限量），買粉持久完美持妝粉底SPF10／PA＋＋30ml（正貨）＋粉持久超級無瑕氣墊粉餅SPF 50／PA＋＋＋＋12g（正貨），送粉持久超級無瑕氣墊粉餅SPF50／PA＋＋＋＋（粉蕊＃17，正貨），價值5200元、特價3420元，憑貴賓卡購買限量送微分子肌底原生露30ml。（新光三越提供）

新光三越台北信義新天地買蘭蔻任一美白精華30ml（正貨，限量），送激光煥白玫瑰露50ml x 2，價值5700至6900元、特價3700至4900元，不參與累計滿額贈送，每人限購1組。（新光三越提供）

新光三越台北信義新天地dyson Cyclone V10 Absolute無線手持吸塵器，2萬6900元。（新光三越提供）

新光三越台北信義新天地LG智慧型OLED電視OLED65W8PWA，39萬9000元。（新光三越提供）

新光三越台北信義新天地adidas x Stella McCartney Ultraboost，原價8200元、特價5699元。（新光三越提供）

新光三越台北信義新天地PUMA x 小小兵休閒運動鞋，1904元。（新光三越提供）

新光三越周年慶一波接一波，台北信義新天地21周年慶18日至11月12日登場，首14日全館滿5000送500、化妝品區滿2000送200；名品單櫃/大家電區/法雅客＋[i]Store滿萬送500，貴賓卡友首7日則可享滿萬送千；再加上「宇宙明星BT21」獨家聯名卡友禮，信義處副總曹美虹說：「要讓消費者買翻信義」。

今年首波6店4日起化妝品、名品、家用買氣都夯，新光三越販促部協理彭緒箴表示，首4日破百萬人次捧場、較去年增近2成，業績超過40億元也優於預期，「宇宙明星BT21」獨家聯名卡友禮吸引不少防彈少年的小粉絲交代爸媽幫忙兌換，贈品都被搶光。

信義新天地要接力開打，曹美虹看好化妝品、名品、女性相關、家用和運動休閒相關類別都強，預料周慶首日來客要破22萬人，比去年近20萬人高1成；26天檔期上看400萬來客，也要較去年380萬高1成，目標要衝55.1億元，較去年增1％。

曹美虹還表示，台北信義新天地1至9月為周慶備戰，包括A8 6、7F家用區及A9 6、7F餐廳街，共更新400多櫃、占整體約4成，業績增7％、來客增15％。4店超過1200個品牌，鞋、包、配件、美妝、服裝有超過100個聯名商品，數量較去年增逾4倍、超過3成是獨家；且有超過百家餐廳+小吃、6000個餐飲座位，集客力強。

今年美妝特惠組備有500萬組，雅詩蘭黛粉持久底妝霸主發燒組和CLARINS、DARPHIN等保養品等有正貨買2送1；蘭蔻、SK-II等有首2日熱搶必斷貨商品；20大美妝品牌推出限定燒20點特企活動。環境家電看好可成長20％，服飾類因天氣轉涼預料也會熱銷。

此外，新光三越APP搭配skm pay首4日有雅詩蘭黛、LANCOME、資生堂東京櫃最低4.5折超值再加贈；NIKE、NEW BALANCE享單一特價2100元。也針對會員推出點數點點都超值優惠，有20點優惠210元，50點再優惠2100元，及扣點加價購專區，再加上美食訂候位結合外帶系統、贈獎兌換、及時停車服務查詢等功能，提供更多樣化的即時服務。

今天記者會主持人也因優惠心動，海裕芬自認有強迫症，無時無刻要錄影建檔收藏，鎖定購買GO PRO，與每天必用的牙刷組、出席活動可穿到的高單價機能型內衣；劉傑中繼去年主持金馬獎，日前再主持金鐘獎紅毯，被網友封為「有史以來聲音最舒服」，他說周慶必買刮鬍泡和基礎保養品，也計畫買相機。

另，周慶期間4店超過100個活動，26日至11月12日有第8回日本商品展超過35家獨家初登場、50位日本職人來台，與全台最多高等和牛戶外日本展強勢登場；11月2日至4日「鼓舞之夜 武‧祭‧藝」，此次回歸初衷以鼓為主題，首度挑戰四面台演出，打造360°零死角視覺饗宴。

(中時 )