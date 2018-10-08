蔡英文親筆允諾「藻礁永存」 環團怒打臉：最會呼攏的政府

2018年10月08日 22:17 中時電子報 林郁庭

蔡英文總統，曾於2013年上任前，在桃園藻礁，親筆寫下「藻礁永存」諾言最打臉。（圖/搶救大潭藻礁行動聯盟 提供）

環評大會今以7張支持通過、2張廢票，無視4名環委以缺席抗議，強勢通過中油三接環差開發案，觀塘開發案終通過。不過，回顧蔡英文上任總統前，曾蒞臨「珍愛桃園藻礁健行活動」，盛讚藻礁的珍奇，並親筆寫下「藻礁永存」4字諾言。對比今天觀塘案通過，搶救大潭藻礁行動聯盟召集人潘忠政想反諷蔡英文，「政權誠信有問題」。

今天三接環差強勢通過後，民進黨政府當初為選舉許下的承諾，如今一一跳票，證據也被曝光，尤其以蔡英文總統，曾於2013年上任前，在桃園藻礁，親筆寫下「藻礁永存」諾言最打臉。

潘忠政向《中時電子報》表示，聽到今天觀塘開發案終通過環評一事，感到不可思議，他想提醒蔡英文，2018年4月15日，他在總統官邸再次向蔡總統求助，特別是針對著天然氣需求、能源轉型、開發的必要性等要求召開聽證會，以釐清爭議。當時蔡英文表示「會考慮」，對照如今，讓他不禁想問：民進黨是最會溝通的政府還是最會呼攏的政府？

潘忠政認為，搶救大潭藻礁行動聯盟的訴求，仍然沒有被總統聽到，多次請願總是被她手下有權力的部眾，用這麼離譜的方式敷衍，而質疑這行為同時也是藐視自己對人民的許諾。雖然觀塘開發案通過了，潘忠政仍要對蔡英文喊話，在正式開工前「召開聽證會」吧，不要有「全民共識」的錯誤認知，就強行通過執行。

(中時電子報)