俄警告：美用F-35測試S-300 隱形神話將破滅

以色列採購了數十架最新式的F-35隱形戰機，每架的價格高達30億元。一旦遭S-300擊落，對以色列與美國都是極重大的打擊。圖為以色列空軍的S-300。（圖／以色列空軍）

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中時電子報
F-35 vs. S-300

俄羅斯將S-300防空反導系統交付敘利亞之後，以色列聲稱該國空軍有全球最強的F-35隱形戰鬥機， S-300防空導彈不僅無法追縱F-35，還會被它從空中摧毀。不過俄國專家也警告，美國與以色列最好別拿F-35來測試，否則這款最新昂貴戰機的隱形神一旦破滅，大量F-35購機合約將面臨被取消的窘境。

俄羅斯先前因一架伊爾-20偵察遭誤射墜毀後，向敘利亞提供S-300防空系統，以遏止以色列戰機持續轟炸敘利亞。日前S-300運抵敘國後，雙方針對F-35與S-300孰強孰弱爆發激烈口頭角力。

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俄羅斯既已在敘利亞部署了S-300防空系統，只要發現F-35就巴不得立刻予以攻擊，既可重挫美國與以色列的銳氣，還能藉此宣傳俄國導彈的厲害。圖為S-300防空系統。（圖／俄羅斯國防部）

據《環球網》引述俄羅斯《觀點報》報導稱，俄國防部長紹伊古(Sergei K. Shoigu)表示，俄方已向敘利亞交付S-300系統，並計劃在3個月內對敘利亞軍人完成操作培訓。但以色列地區合作部(Ministry of Regional Cooperation)部長沙．哈內格比(Tzachi Hanegbi)表示，S-300系統無法對抗以色列的F-35戰機，也不會影響以色列空軍在敘利亞擁有的空中優勢。

以色列《國土報》援引哈內格比的話稱：「我們有隱形戰鬥機，這是世界上最好的飛機。S-300甚至無法跟蹤這種戰機。因此它無法阻止以色列對敘利亞的打擊。另外，S-300還需要數月時間才能裝備敘軍，以方可從空中摧毀這一系統。以色列在戰略計劃中早就考慮到S-300系統的能力。」同時還有消息稱，美國承諾將盡快向以色列提供更多的F-35戰機，提升以色列的空中力量。

俄羅斯陸軍防空部隊前副總司令、曾多次前往敘利亞的亞歷山大．盧贊 (Aleksandr Luzan) 中將則表示，以色列低估了S-300的能力。他說：「S-300對摧毀空中目標是十分有效的，F-35、F-22等隱形戰機對S-300來說不是極限。F-35只在對抗空中目標時具有優勢，但並不適合對地面目標實施打擊。」

另外，俄《國家軍火庫》雜誌軍事專家德羅茲堅科稱，以色列和美國不應在S-300面前測試F-35的能力。「如果F-35在敘利亞遭到失敗，將徹底打破它無法被發現的神話。如果F-35被擊落，可能會讓美國失去與其他國家數十億美元的購機合同」。

報導說，俄羅斯功勛卓著的飛行員弗拉基米爾．波波夫(Vladimir Popov)則提醒：「不要低估F-35的性能」。他表示，F-35的戰略是盡可能在不被發現的狀況下接近關鍵目標，然後發射遠程導彈，避免接觸戰。他建議敘軍應做好準備，在與S-300的決鬥中，F-35戰鬥機很可能將會從意想不到的角度實施打擊。「如果我們沒有發現F-35，那麼我們將會受到打擊。我不能保證我們能100％地發現它。」不過波波夫堅信，S-300能在遠距離上有效發現隱形目標，也可以從幾個目標中選擇最具威脅性的目標實施打擊。它的彈頭威力非常大，不需準確命中也可以依靠破片式戰鬥部摧毀目標。

外界還有軍事專家預測，如果以色列以F-35發動對S-300的攻擊，最可能的時間是敘利亞還沒有訓練好使用這套防空系統的前3個月，一旦S-300全面戰備，以色列可能得思考一套新的戰略來對抗S-300，除非必要不會硬碰硬地與S-300對決。

(中時電子報)

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