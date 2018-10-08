因應貿易戰關稅壓力 大陸11月將再提高出口退稅率

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陸美貿易戰如火如荼，為了因應美國持續的關稅施壓，大陸央視8日晚間報導稱，大陸總理李克強表示，11月1日起，將進一步完善出口退稅政策、加快退稅進度的措施。這有利於深化供給側結構性改革、推動實體經濟降成本，也有利於應對當前「複雜國際形勢」、保持外貿穩定增長。

大陸央視新聞聯播8日晚間報導指出，李克強8日主持召開國務院常務會議，確定完善出口退稅政策加快退稅進度的措施，為企業減負、保持外貿穩定增長。

會議指出，進一步完善出口退稅政策，加快出口退稅進度，有利於深化供給側結構性改革、推動實體經濟降成本，也有利於應對當前「複雜國際形勢」、保持外貿穩定增長。

會議決定，自11月1日起，將現行貨物出口退稅率為15％的和部分13％的提至16％；9％的提至10％，部分提至13％；5％的提至6％，部分提至10％。但是高汙染、高耗能、資源型產業及面臨去產能任務的產品退稅率維持不變。並進一步簡化稅制簡化，退稅率由7檔減為5檔。

同時，為進一步加快退稅進度，對信用和納稅紀錄好的出口企業簡化手續、縮短退稅時間，全面推行無紙化退稅申報，提高退稅審核效率；優化退稅服務，儘快實現電子退庫全聯網全覆蓋；鼓勵外貿綜合服務企業為中小企業代辦退稅服務；堅決打擊騙取出口退稅行為。

會議表示，通過採取上述措施，今年底前將辦理退稅平均時間由目前13個工作日縮短至10個工作日。

據悉，美國目前已發動兩波關稅制裁，至少有2500億美元的大陸產品被加徵10％到25％不等的關稅，造成大陸出口商的成本增加。大陸已經多次提出提高出口退稅政策，盼能彌補企業損失。

(中時 )

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