高雄》韓國瑜勝選關鍵 黃暐瀚：投票前幾天觀察這3處

國民黨高雄市長參選人韓國瑜。(中時資料照片)

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中時電子報

「韓流」正在翻轉高雄中！國民黨高雄市長參選人韓國瑜強打北漂議題，這將是勝負關鍵。資深媒體人黃暐瀚在YouTube節目頻道直指，以北漂族決勝負，要看一個觀察點，若在最後投票的前幾天，若像2014年台北火車站、高鐵站、板橋公路站擠爆人潮，那麼答案就確定了，韓國瑜會當選！

黃暐瀚指出，目前非常多民調都顯示，韓國瑜和民進黨參選人陳其邁在5%以內的差距。在選舉前很有可能會出現韓國瑜民調高於陳其邁的情況，這在過去是很難想像的。

黃暐瀚點出，韓國瑜目前的民調已拉近陳其邁2、3%，但民調並不包含北漂族 因為他們不可能在家裡接電話。所以當北漂族打定主意要回鄉投票，而這些民調所做不出來的北漂族，或許有5萬或10萬。而號稱50萬的北漂族，戶籍雖不一定都在高雄，但總會有10萬、20萬，他們若真的回鄉投票，韓國瑜會贏得這場選舉。

以北漂族決勝負，黃暐瀚在News98《世界一把抓》強調，這要看一個觀察點，若在最後投票的前幾天，像2014年台北火車站、高鐵站、板橋公路站擠爆人潮，基本上答案就已經確定了，韓國瑜會當選。反之，如果投票不如預期，狀況應會維持在韓國瑜小輸。現在只能說，韓國瑜很可能會逆轉！

(中時電子報)

文章來源：黃暐瀚臉書

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