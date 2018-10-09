網拍女模超有愛 收養浪浪成生活動力

27歲網拍女模陳品卉（Cora）從小就喜歡動物，飼養2隻土狗、4隻貓，成為她生活的動力及紓壓管道。（葉書宏翻攝）

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27歲網拍女模陳品卉（Cora）從小就喜歡動物，飼養2隻土狗、4隻貓，成為她生活的動力及紓壓管道。（葉書宏翻攝）
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27歲網拍女模陳品卉（Cora）從小就喜歡動物，飼養2隻土狗、4隻貓，成為她生活的動力及紓壓管道。（葉書宏翻攝）
27歲網拍女模陳品卉（Cora）從小就喜歡動物，飼養2隻土狗、4隻貓，成為她生活的動力及紓壓管道。（葉書宏翻攝）

27歲網拍女模陳品卉因父親愛狗的緣故，從小與土狗一起長大，目前飼養2隻土狗、4隻貓，土狗全都是從新北市烏來山區撿回家飼養，每天回家與貓狗的相處時光，成為她生活的動力及紓壓管道，「如果沒有牠們的日子，真的不知該怎麼辦？」

陳品卉（Cora）曾任網拍模特兒，目前專職經營網拍，臉書粉絲頁逾4萬名網友追蹤，不時分享生活趣事及運動心得，在網路中小有名氣。

陳品卉說，父親相當愛狗，常會看到他帶流浪土狗回家飼養，從小與土狗一起成長，對於牠們有一種說不出的親切，由於父親的緣故，自己也開始飼養貓狗，烏來山區常有流浪狗出沒，餵食過程中，她帶了2隻土狗回家飼養，另外又接收朋友棄養以及中途之家的4隻貓。

「家中成了貓狗的天堂！」陳品卉說，飼養花費不低，但每每一回到家，看著貓狗可愛模樣，生活、工作壓力瞬間消失，另外，她每個月都會和家人一起到烏來山區餵食流浪貓狗，「浪浪們非常可憐，希望棄養事件不要再發生！」亦相當鼓勵民眾能夠以認領代替購買。

陳品卉表示，寵物繁殖場的問題一直無解，在網路中有支持與反對購買的聲音，她認為，飼主們有權利購買純種的貓狗回家飼養，但在購買前需要有一個正確的觀念，牠們不是商品，當決定購買時就是一輩子的事情，當貓狗生病、年老時，要持續陪牠們走到最後，「會棄養的飼主，就沒資格購買！」

陳品卉說，平時也會到ACT for Animals當志工照顧流浪動物，很多受傷的浪浪，動物之家或是中途之家不太敢收，但是ACT只要接獲通知，總是趕在第一線前去救援，還義務幫牠們製作義肢，希望更多的民眾可以一起來關心流浪動物。

(中時 )

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