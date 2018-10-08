2018年10月08日 22:45 中時電子報 綜合報導

國民黨大安文山議員參選人鍾沛君，7日舉辦競選總部成立大會，支持者「爆棚」場面熱鬧滾滾。除了立委費鴻泰、蔣萬安、賴士葆、蔣乃辛到場祝賀，馬前總統更是力挺子弟兵，一開口就問台下支持者，有沒有看過鍾在政論節目表現，是藍營難得的新生代戰將，馬認為鍾沛君「敢言」才可以好好監督市政，要大家全力支持。

拚藍營團結勝選! 連勝文挺馬子弟兵鍾沛君

國民黨大安文山議員參選人鍾沛君提供

國民黨中央委員連勝文和馬一前一後抵達，沒有同台，倒是兩人不約而同都提到鍾沛君過去作為政治記者，對未來問政大有幫助。連勝文致詞時打趣的說，認識鍾沛君很久，可說是「幸也不幸」，「幸運的是，我認識非常年輕、非常優秀的新聞專業人員，不幸的是，她常常追著我問一些問題，讓我答不出來」，但連勝文也強調，鍾沛君這樣的特質當市議員，絕對是台北市民的幸福。國民黨台北市長參選人丁守中，同天成立文山後援會，特別先趕往鍾沛君的競選總部成立大會致意，丁守中認為鍾沛君嫻熟市政議題，只要當選就可以是「即戰力」。

國民黨大安文山議員參選人鍾沛君提供

曾參與製作徐佳瑩「身騎白馬」，「台北市大運主題曲」的金曲製作人蘇通達，特別為鍾沛君量身打造客語主題曲，現場由賽德克族歌手「幽谷」演唱，高亢清亮的嗓音將氣氛炒到熱點。現場沒看到選舉場合常見的炒米粉、貢丸湯，反倒是客家小炒、薑絲大腸和客家粄條飄香，鍾沛君表示自己是「客家細妹」，希望藉著總部成立，讓大家體會客家美食的樸實好滋味。

鍾沛君強調自己是基層助理出身，也是這個城市七年級生的縮影，政見不開空頭支票，希望從政可以真切的改變這個城市。鍾提到母親生前擔任學校志工十餘年，是她對「公共服務」的第一個美好記憶，當年母親的猝逝，讓她意識到生命是何其有限，該追逐的理想就不該等待，當一個記者可以挖掘問題，踏入第一線為民服務才能解決問題。鍾沛君表示，自己是第一次選舉，也是家中第一個選舉的人，沒有所謂的「基本盤」可以繼承接棒，但多虧有在座的支持者一路打氣，就是她最珍貴的資產，每一位都是她的基本盤，希望大家可以支持她走最後一哩路，迎向勝選。

(中時電子報)