利用號角提醒市民作息 高塔古樂團來台展現古樂美聲

以罕見的正統古樂器與人聲古調合作，高塔古樂團將首度訪台，吟奏六百年前浪漫美聲。(台北愛樂廣播電台提供)

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趙靜瑜

以罕見的正統古樂器與人聲古調合作，高塔古樂團將首度訪台，吟奏六百年前浪漫美聲。高塔古樂團是德國最重要的古樂團之一，2005年由雙簧管家Katharina Bäuml成立，經常受邀於各大重要音樂節演出，至今發行超過20張專輯，連續兩年獲得德國古典回聲大獎，至今演出超過千場，曲目寬廣。

主辦單位台北愛樂電台曾智寧表示，從十四世紀開始，一直到十七世紀初期，駐紮歐洲城鎮高塔上的看守人員，利用樂器號角聲提醒市民作息信號，這些城鎮樂隊對於樂器的演進與演奏，扮演了積極、重要的角色。該團也是歐洲典型城鎮樂隊的編制，這些樂器包含蕭姆管、波瑪管、古長號、小號與打擊樂器，和這次來台的高塔古樂團樂器編制一致。

為了讓現代的觀眾能夠接受早期的音樂與聲音效果，因此在歷史考證和音樂學相關研究，高塔古樂團也扮演重要角色。音樂會表演之外，推廣文藝復興的音樂也是高塔古樂團的重點工作，樂團經常舉辦各種工作坊及教育推廣計劃，與年輕的觀眾互動。

在這場音樂會當中，高塔古樂團精選西元16到17世紀前期，起源於不同歐洲國家的各種器樂曲，音樂會也請到聲樂家杭特(Margaret Hunter)同台，展現文藝復興的潔淨美聲。

「高塔古樂團」音樂會將於10月29日演出，地點在台北國家音樂廳。

(中時 )

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