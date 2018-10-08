美國陸軍測試新式狙擊手偽裝服 透氣耐磨更安全

2018年10月08日 22:58 中時電子報 江飛宇

美國陸軍正在測試新一代狙擊手(sniper)的偽裝服，改良的側重點在於透氣、耐燃，以增加安全性，還有阻隔紅外線的效果，能夠更有效的降低被發現的風險。

大眾機械(popular mechanics)報導，狙擊手就像是戰場上的刺客，為了偽裝自己不被發現，會有自己的偽裝服，英文稱為「吉利裝」(ghillie)，據說這是蘇格蘭射手所命名的，「ghillie」是蘇格蘭當地方言「男人」的意思。多數的吉利服有著是以很多蓬鬆的布條模擬成無數的長鬚，再與樹枝、藤蔓、雜草和地衣混合後，看起來完全就像棵大灌木，使射手在森林裡與環境融為一體。

儘管外表非常有趣，但「吉利裝」穿起來並不好玩，參與過越戰的美軍著名狙擊教官約翰．普拉斯特（John Plaster）說「吉利裝穿起來悶熱又笨重，要是被雨淋溼就更沉重了」。普拉斯特建議射手要多喝水，以避免悶熱而疲勞。

美國陸軍正在測試新的偽裝服，稱為IGS(improved ghillie system)，最大的特點是它不再是一整件的，而是分成袖子、緊身褲、面罩、披肩等多處可分開的套件，然後根據環境需要來增減。

穿著偽裝服的狙擊手，如同會走路的大灌木。(圖/美國陸軍)

美國陸軍採購部的黛比．威廉斯(Debbie Williams)說：「目前的偽裝服體積龐大，就像一件絨裡大衣一樣，冷天或許可以保暖，但是在熱天時穿著，必定特別難受。新的IGS將採取模塊化設計，可隨時加減，新的材料更輕更透氣，而且成本還更低。」

威廉斯說，預計從今年11月開始，美國陸軍實驗室將要測試IGS的偽裝性能，包括士兵穿著的舒適程度，耐磨性質，也將使用夜視鏡來觀察IGS在黑暗環境下，能否隱藏士兵的熱訊號。此外，陸軍研究實驗室納入聲音測試，以確定IGS在野外條件下產生多少噪音。

假如IGS通過考驗，那麼從明年春天開始，美國陸軍喬亞州的本寧堡狙擊學校，就會逐步引進這種新式偽裝服。

(中時電子報)