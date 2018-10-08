全球首艘鋰電池潛艦 日海上自衛隊「凰龍號」下水

全球首艘鋰電池驅動的作戰潛艦凰龍號下水與命名儀式。（圖／日本海上自衛隊）

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中時電子報
日本海上自衛隊凰龍號是第11艘蒼龍級潛艦，是日本在二次大戰後建造潛艦噸位最大的一款潛艦。（圖／日本海上自衛隊）
日海上自衛隊蒼龍級潛艦凰龍號下水命名儀式

日本海上自衛隊第11艘蒼龍級潛艦「凰龍號」（SS-511）日前於於三菱重工神戶造船廠舉行下水儀式。這是全球首艘搭載鋰電池的作戰潛艦，其蓄電量提升為過去的2倍，大幅增加續航力與作戰彈性。

據《讀賣新聞》報導，凰龍號自2015年11月開始建造，造價660億日元(合台幣182億元)，預計2020年3月正式服役。凰龍號外觀與其他正在服役的蒼龍級潛艦並無差異，不過該艦是全球首艘搭載鋰電池的潛艦（電池由日本傑士公司製造），其航速、連續潛航能力等都將獲得有效提升，能大幅增強該艦的作戰彈性。

《北極星儲能網》報導說，蓄電池是潛艦最重要的基礎設備，目前世界上的作戰潛艦主要搭載鉛酸蓄電池，不過該類型電池的發展陷入瓶頸，性能難以提升，而鋰電池近年發展迅速，同等重量之下儲電量能達前者的2倍，未來甚至有仍有不小的發展空間，相關技術已運用至電子產品、電動車，甚至國際太空站（ISS）之上。

《讀賣新聞》指出，凰龍號的命名與下水儀式中，包括海上自衛隊幕僚長（參謀長）村川豐海將（上將），以及三菱重工防務、太空部門主管阿部直彥在內，共約300人參加。村川豐用銀斧將支綱（船艦與船塢連結的最後一條繩索）切斷後，海上自衛隊吳音樂隊演奏「軍艦進行曲」，凰龍號則在綵帶、氣球紛飛中完成下水儀式。

(中時電子報)

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文章來源：全球首艘鋰電池潛艦 日本海上自衛隊「凰龍號」下水

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