楊采妮找小鮮肉伴遊六福村 沒被認出驚爆為「他」包場？！

2018年10月09日 08:10 中時 徐桐炘

楊采妮和白潤音在六福村大玩一整天。（mm2滿滿額娛樂提供）

李李仁、白潤音和楊采妮。（mm2滿滿額娛樂提供）

電影《嗨！神獸》由演員楊采妮、白潤音、李李仁和是元介演出，該片前日殺青，楊采妮和白潤音在片中飾演母子，2人戲外也培養出深厚請感，楊記得首次見面時，白就說想去六福村，為圓「兒子」夢想，她今抽空和導演池家慶帶著白潤音去六福村大玩一場，還提前打預防針：「我什麼設施都不敢玩，不可以逼媽媽玩喔！」但樂園裡竟然沒人認出「女神」，原來平日遊客不多，楊采妮開玩笑說：「其實是我包場！」

楊采妮表示此次拍攝相當開心，因為在台灣有白潤音，回新加坡又有雙胞胎兒子，「像是有兩個家！」但白潤音人小鬼大，受訪時還大膽爆料楊采妮在遊樂設施上大尖叫，池家慶也說：「她玩得可癲了！」楊則笑說：「我拍片第一次遇到男主角拍到牙齒掉！」原來白潤音正值換牙期，劇組趕緊製作假牙確保連戲。

該片日前從宜蘭沿海移師到大雪山拍攝，白潤音和其他童星被安排在10度低溫打赤膊，白也直呼很冷，但他說：「專心拍的時候就不會覺得冷了！」李李仁讚嘆說：「他是天生的！」李李仁去年在《骨妹》飾演梁詠琪老公，又在《通靈少女》當蔡凡熙老爸，這次則和楊采妮、白潤音合作，他表示：「很榮幸可以當女神的老公和小鮮肉的爸爸。」但戲份都較少，他笑說：「剛好符合我的需求。」恰好能兼顧和工作和家庭。預計明年年底上映。

(中時 )