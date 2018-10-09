律師說法》Kolas申請法扶挨轟 高官也是受扶助人？

2018年10月09日 00:01 中時電子報 黃眉青 文／天秤座法律網、編輯／

行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）遭爆料在擔任立法委員期間，因不滿陳采邑律師曾表示她與原民會主委有同居關係，對陳律師提出妨害名譽刑事告訴，檢察官為不起訴處分後，Kolas Yotaka再到法扶基金會申請扶助，提出民事訴訟控告陳律師，請求賠償50萬元，遭質疑身為政府高官，不可能沒錢自費請律師，卻為要享受國家為弱勢提供的法扶資源。

●法律評析

法扶對原住民的申請扶助案件不審查資力

法扶的宗旨就是協助請不起律師的弱勢者，也能夠享有程序上的保障，所以一般案件，都需要審查申請者的經濟能力，例如中低收入戶、每月可支配所得在一定標準以下、無自用住宅以外房產等等，以希望資源能有效運用在弱勢者身上。但原住民案件則是例外，法扶目前對原住民的申請案件並不審查經濟能力，只要具有原住民身分，且請求內容非屬無據，即可提供免費律師協助，所以就算是有錢人，只要是原住民，還是可以請法扶指派律師，Kolas Yotaka能通過法扶申請，並不令人意外，反而是法扶在現行制度下，無法拒絕扶助Kolas Yotaka。

原住民不審查資力及一律強制辯護帶來的影響

如同民眾質疑的，Kolas Yotaka不可能不認識律師、也不可能請不起律師，卻仍然申請法扶，加上告的對象還是曾在法扶服務的律師，無法迴避占用法扶資源的質疑，卻實造成很大的社會負面觀感，雖然合法，但不合情理，也與法扶協助弱勢的宗旨有所違背，現行制度一律不審查原住民資力，有檢討修正的空間。

刑事訴訟法第31條規定，被告具原住民身分，依通常程序起訴或審判者，法院一律需要為原住民被告選任律師；在偵查中，檢察官也必須通知律師來幫原住民被告辯護。形同偵查、審判整個過程中，原住民都必需有律師幫忙辯護，立法美意當然是為了保障原住民被告，但卻沒有區分案件的類型和所犯罪名的輕重程序，而法扶資源並非無限，現行運作的結果是，原住民酒駕案件數量很多，法扶資源很多是用在原住民酒駕案件上，但酒駕案件的成罪是以酒測值為準據，幾乎沒有什麼需要律師辯護的空間，諸多法扶資源花費在此，這恐怕是立法時沒有想像到的情形，原住民權益固需保障，但仍應考量國家資源的有限性，以免排擠真正弱勢者受扶助的機會。

(中時電子報)