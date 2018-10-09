高雄》這項優勢將讓韓國瑜勝選？網讚：台灣政壇第一人

2018年10月09日 00:01 中時電子報 謝雅柔 ／綜合報導 ／綜合報導

年底九合一選戰進入倒數階段，善於創造話題、口才便給的國民黨高雄市長參選人韓國瑜，媒體曝光度遠超越民進黨參選人陳其邁，民調持續拉鋸。對此，有名網友認為，韓的渲染力真的是現今臺灣政壇的第一人，若沒有這種口才魅力不可能走到現在，且若陳真的輸掉也不為過。他也提及除了陳水扁外，想不到還有誰講話有韓這種渲染力。

2016年時，台北市議員王世堅曾向當時擔任台北農產公司總經理的韓國瑜發動猛烈的質詢，韓國瑜又發揮急智巧妙回擊，讓外界驚呼原來韓國瑜的反應快、口才好。在韓國瑜參選後，更是運用靈活戰術與便給口才，有別過去國民黨傳統選將老實與呆板的風格，令許多選民耳目一新，也為選戰創造出許多話題。

有名網友在PTT發文指出，韓國瑜的口才、渲染力真的是現今臺灣政壇的第一人，若沒有這種口才、魅力不可能走到現在的。該網友直言，若11月24開票，陳其邁輸給韓國瑜，若說是輸在韓國瑜那張嘴也不為過。

該網友提及，韓國瑜在接受專訪、在造勢大會台上講話的內容、引經據典的能力、有梗又好笑，這些他覺得真的是前無古人。此外，他說聽韓國瑜講話真的會一直想聽他繼續講下去，聽一聽很容易就被圈粉，「真的有股魔力」。

該網友認為，若韓國瑜那種主持講話的造勢大會再多辦幾場，吸票能力會滿驚人。「放眼臺灣政壇歷史似乎除了陳水扁以外，我想不到還有誰講話有韓這種渲染感染力了，韓講話的感染渲染力真的跟陳水扁是同一個等級的」。

對此，網友則認為「他厲害的是沒有渲染力，不會用矯情的詞彙。但透著誠懇擲地有聲，反而聽了之後後勁十足」、「同意韓講話真的很有梗」、「他講話的確有一套 但是不少想法真的天真」、「的確是因為韓的講話 會去聽他講的話」、「韓是功課做很足 基本上該說的會說到」、「韓的口才好，但是說話的渲染力當然還是柯最強」。

不過有網友不認同，並表示「有點浮誇」、「韓的口才好，但是說話的渲染力當然還是柯最強」、「柯跟韓的類型不一樣，柯是很真很直的那種，韓是引經據典口才很好的這種」、「韓很強，不過柯的渲染力真的不是一個檔次」。

(中時電子報)