人妻喇舌男同事辯稱「酒後友誼」 綠光夫：騙肖ㄟ

2018年10月09日 00:02 中時電子報 吳家詮

男女之間嘴對嘴喇舌，究竟要算什麼行為？飯店主廚「阿基師」名言錄說「男女嘴對嘴接吻是國際禮儀」，是真的嗎？北部地區一家集團公司的已婚女性主管，與同集團另一部門男幹部交往密切，被她丈夫在其雲端資料發現老婆竟和男人擁抱熱情嘴對嘴接吻，心情難以平復訴諸離婚，以及求償100萬元，但是偷情男女辯說，嘴對嘴是酒後「友誼」的自然熱情動作，不代表任何意義。

這對結婚已經近五年的夫妻，去年間他發現妻子經常深夜不歸、電話也不回，心裡覺得很可疑，於是偷偷上了老婆儲存於雲端資料庫，發現竟有許多老婆與另一男子的親親密照，綠巾罩頂的丈夫頓時受打擊甚深。。

庭訊時，2人辯稱，親臉頰照只是單純同事間互動、親嘴則是酒後表達友誼的熱情動作，舉動雖略顯失禮，不致於逾越一般男女正常交往。

據《自由電子報》報導，被告女子還反控丈夫自卑多疑，常跟蹤她上班，潛入辦公室查勤，且她每週都會到按摩院按摩，竟規定不得讓男師父按摩，不僅如此，丈夫沉迷遊戲電玩與程式開發，不願面對生兒育女規劃，無理財觀念，沉重經濟壓得她喘不過氣，才會令婚姻破裂。

法官認為，被告男女任職同一集團，但分屬不同分公司，工作上並無上下隸屬關係，接觸也不多，卻有此親密之舉，認為2人所為已屬不正常往來，侵害王男配偶權，判2人賠償30萬。可上訴。

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(中時電子報)