政院上周說詹順貴請假非請辭 葉毓蘭：不是要抓假新聞？

2018年10月09日 00:01 中時電子報 丁世傑

詹順貴上週三（10月3日）傳出請辭環保署副署長，當時行政院發言人Kolas Yotaka表示，詹順貴並非請辭，是因咳嗽不止而請假！環保署長李應元當天也否認說：「子虛烏有」。不過昨（8）日行政院證實勉予同意詹順貴請辭。對此，警察協會秘書長葉毓蘭諷刺，政府不是要抓假新聞嗎？

環保署副署長詹順貴昨（8）日在個人臉書粉絲專頁發表辭職聲明指出，他的書面辭呈由於環保署署長李應元拒收，於是他已於9月13日提出書面辭呈，並自行送行政院等待審核。

詹順貴在辭職聲明中指出，攸關第三天然氣接收站的觀塘工業區、工業港環現差、因應對策以及環差等案件，因為賴清德過度期待的發言，釀成部分委員退席抗議，接著又被迫過於密集加排大會，讓委員更加不滿，消極不出席杯葛；並說最近一年，在行政院可以完整、深入討論政策的機會，已然大幅減少。

對此，行政院發言人Kolas昨日也表示，行政院肯定環保署副署長詹順貴的貢獻，面對其強烈請辭意願，行政院長賴清德尊重詹順貴的想法與理想，以及對政策推動的方向與堅持，勉予同意其請辭。

不過，上周三（10月3日）才傳出詹順貴請辭環保署副署長，當時行政院發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）3日晚間受訪時表示，詹副署長並非請辭，是因咳嗽不止而請假！環保署長李應元當天也否認說：「子虛烏有」。

警察協會秘書長葉毓蘭在臉書諷刺說，政府不是要抓假新聞嗎？

(中時電子報)