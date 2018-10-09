與蠻幹的政府對抗到底！救大潭藻礁行動聯盟提訴訟反擊

與蠻幹的政府對抗到底！救大潭藻礁行動聯盟訴訟反擊。（圖/救大潭藻礁行動聯盟 提供）

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中時電子報
執政黨的作為已是背離民意，蔡英文總統曾說歡迎到她的面前拍桌，而聯盟兩度到總統府、官邸為藻礁請命，如今卻連一個聽證的機會都沒有。（圖/救大潭藻礁行動聯盟 提供）

環評大會8日時，以7張支持通過、2張廢票，無視4名環委以缺席抗議，強勢通過台灣中油第3天然氣接收站（三接）環境影響差異分析案（觀塘案）。「救大潭藻礁行動聯盟」會後即發出聲明，在失望、憤怒之餘，不會停止救援行動，強烈譴責政府將政治黑手伸入專業且獨立的環評審查制度。聯盟將提出訴願救濟，若訴願遭駁回，將繼續提起行政訴訟。

「救大潭藻礁行動聯盟」會後也隨即在粉專「珍愛桃園藻礁」發出聲明，強烈譴責政府將政治黑手伸入環評審查制度，包括行政院長賴清德、環保署長李應元、桃園市長鄭文燦，以及身為國家領導人的蔡英文，縱容行政機關以強勢、顢頇的方式操作環評大會，糟蹋我們的環評制度以及珍貴的海洋生態資源。

聲明也譴責所有「啃著台灣環境財卻中飽私囊」，給予政府錯誤資訊的學者們，特別點出「台灣濕地學會」。另外，「救大潭藻礁行動聯盟」表示，8日再次申請官派環評委員迴避，依照行政程序法第33條，被申請迴避的官派環評委員就該申請事件為准許或駁回決定前，應停止行政程序。

然而，8日的環評大會並未理會這項申請，且做出（通過的）審查決定，這是非常大的程序瑕疵！「救大潭藻礁行動聯盟」將提出訴願救濟，若訴願遭駁回，將繼續提起行政訴訟。

「救大潭藻礁行動聯盟」痛斥，執政黨的作為已是背離民意，蔡英文總統曾說歡迎到她的面前拍桌，而我們兩度到總統府、官邸為藻礁請命，如今卻連一個聽證的機會都沒有。年底的選舉，我們將用選票表達抗議，並與蠻幹的政府對抗到底。

(中時電子報)

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文章來源：搶救大潭藻礁行動聯盟 第340次環評大會會後聲明

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