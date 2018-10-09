熟齡交友網爆詐騙 男子刷100被扣2394 消保官也沒輒

「牽手50」交友網站臉書粉絲頁。(翻攝自臉書)

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中時電子報
/綜合報導
網友給的評價相。(翻攝自臉書)

高雄1名55歲男子，為了幫50歲仍未婚的親弟弟認識對象，加入一名為「牽手50」交友網站，日前網站突然向他表示，只要刷卡100元即可成為高級會員，但男子刷卡後，竟收到2394元帳單，他認為自己受騙，但他向警方與消保官反映後才發現該網站架設在國外，警方及消保官都無法處理。銀行也表示只要刷卡成立，就得支付這筆錢，無法止付。而這筆款項不僅無法退費，且隔半年就會自動續約再扣一次錢，男子求助無門，只好停掉這張信用卡。

據《蘋果》報導，曾有被害人提出詐欺告訴，但該網站僅有客服信箱，去文了解，但都無下文，案件最後都是不了了之。有不少網友在該網站臉書粉絲頁上留言批評，「已經發函解除會員並要求停止自動叩款，但是都沒有回應，不是騙人是什麼？」「沒有服務電話找不到怎麼登入，已經加入會員確不知道怎麼使用，好像出來騙錢的」。

爆料的張先生說，為了幫弟弟找對象，他9月6日加入「牽手50」交友平台成為免費會員，直到9月20日網站突然連繫，表示只要繳交1百元，就可成為高級會員，網站會提供媒合對象。自己依指示完成刷卡動作，沒想到立刻收到銀行通知，帳單高達2394元。

他跟網站表示是誤刷，但對方根本不理會，他轉向銀行止付，強調自己遭到網路詐騙，但銀行卻說，只要刷卡成立，就得支付這筆錢，無法止付。事後男子多次向網站客服信箱反應，一直都沒有下文，上網查詢才發現該網站設在盧森堡，有不少人跟他一樣受騙上當。

他向高市政府消保官反應，也得到該網站架設國外沒輒，由於遭騙網友反應，只要刷了第一筆，隔半年就會以形同續約，再扣5千元，他為了減少損失，只得將信用卡停掉。

(中時電子報)

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