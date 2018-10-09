《延禧》女星買衣被當賊 遭逼結帳怒甩發票斥：齷齪

鄧莎曾演出《延禧攻略》魏瓔珞的姐姐魏瓔寧。（圖／翻攝自鄧莎微博）

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中時電子報
鄧莎微博全文。（圖／翻攝自鄧莎微博）

大陸女星鄧莎在《延禧攻略》演出女主角魏瓔珞的姐姐，也和兒子「大麟子」參加過親子實境秀，受到不少觀眾喜愛。她8日卻在微博暴怒發文，透露自己去逛街買衣服時，忘了把不買的衣服放回去，出門時警報大響，被經理指控偷東西、強迫結帳，讓她氣到甩發票痛斥齷齪！

鄧莎表示，在等兒子下課期間，到服飾店買了3件衣服，要離開時因為手上拿一堆東西，便沒發現忘了把剛剛挑完不要的衣服放回去，因此誤觸警鈴，隨後保安出面攔住她，稱找店經理來處理，鄧莎此時心想：「我想著忘了，一會兒說不好意思還給他好了」，未料，女經理一來就說她偷東西，要她去結賬那衣服。

不管鄧莎如何解釋，經理就是不相信，「真的很可笑，我說的她說沒法兒讓她相信，就認為我偷她家衣服，我說那就報警，她就去報警了！」後來，鄧莎趕著去接小孩，等不及警察到，便把買的衣服全還店家，並把發票甩在對方臉上並走人，她痛斥：「本是我的失誤不好意思，可碰見這種齷齪的經理和保安 別說199，19元都不會給你」。

鄧莎PO文抱怨時，還怒罵「這家是黑店！」，在網上掀起熱議，更有網友回應當時人也在現場，稱鄧莎走後，聽到店員說很多不好聽的話，而鄧莎似乎已氣消不少，無奈說：「沒事！以後再也不去了。」

(中時電子報)

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