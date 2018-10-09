酷航首架空中巴士 A320neo 完成交機 全面拓展機隊與航網

2018年10月09日 02:13 工商 張佩芬

酷航接收第一架 A320neo！這架全新的 A320neo 註冊編號為 9V-TNA 的飛機，命名為「印度烤餅派對 (Chapati Party)」。從法國空中巴士總部-法國土魯斯起飛，於2018年 10月7日晚間7時飛抵新加坡樟宜機場。酷航於2014年採購39架A320neo，至此已完成第1架交機作業，並象徵正式展開酷航單走道機隊更新計畫。

A320neo將執飛短程及中程區域航線；首架A320neo將於 2018年10月29日執行首次飛行任務，由新加坡至飛往曼谷。預計於今年底前，將會執飛由台灣出發之部分航線。

酷航是新加坡航空集團旗下的低成本航空公司， 2012年6月成立，2017年7月與欣丰虎航Tigerair正式合併，以酷航 Scoot單一品牌營運，開啟拓展版圖的新篇章。酷航至今已搭載超過 6000萬名乘客，擁有18架以廣體客機著稱的波音 B787夢幻客機，以及27架年輕摩登的空中巴士A320系列，酷航機隊在未來尚會加入2架B787夢幻客機和38架 A320neo。

酷航飛往66個航點。在提供令人難以置信的超值機票之外，同時也秉持著獨特的 Scootitude™（酷航精神），為乘客打造安全、可靠而現代化的飛行體驗，包括機上 Wifi 無線上網、座位充電設備與 KrisFlyer （新航獎勵計劃）哩程累積等，也因此榮獲 SkyTrax 2015 年全球十大最佳低成本航空的肯定，並蟬聯 AirlineRating.com 2015-2018 年亞太最佳低成本航空公司。酷航致力於以充滿求新求變的熱忱為旅客提供更為便利的體驗，並滿足每個人旅行的渴望。

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